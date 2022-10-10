Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

Hızını Bul
Hızın anlamı herkes için farklıdır. Hedefin ister 1600 metreyi 10 dakikada koşmak ister dünya rekoru kırmak olsun, Hız Ailesinde yer alan ayakkabılarımız antrenmanlar ve yarışlarda tüm ihtiyaçlarını karşılar. Aynı DNA'yı paylaşan bu ayakkabılarda nesiller boyunca öğrenilen dersler ve koşuculardan alınan bilgiler doğrultusunda geliştirilen yenilikler yer alır. Bu sezon enerjine enerji katmak için en hızlı doğa olayından ilham alan özel "Lightning" renk grubuyla koleksiyonumuzu yeniledik.
Antrenman İçin Hızlı Stiller
Antrenman ayakkabılarımız, mahallende çıktığın koşulardan yarış öncesi yaptığın yoğun interval koşularına kadar her koşuda olağanüstü rahatlık, destek ve dayanıklılık sunar.
Hibrit Antrenman ve Yarış Stili
Yarış İçin Hızlı Stiller
Çığır açan yeni teknolojilerimize sahip, hafif ve hızlı tepki veren yarış ayakkabılarımızla yarış gününde en iyi performansını sergile.
Nike Air Zoom Alphafly NEXT%
Hızın Geleceği İçin Bir Yarış Ayakkabısı.
İdeal kullanım alanı: Uzun mesafeli yarışlar
İki Zoom Air bölmesi, ZoomX köpük ve karbon fiber plaka, bu modeli en hızlı yarış ayakkabımız haline getiren yastıklama platformunu oluşturur.