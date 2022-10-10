Hızını Bul

Hızın anlamı herkes için farklıdır. Hedefin ister 1600 metreyi 10 dakikada koşmak ister dünya rekoru kırmak olsun, Hız Ailesinde yer alan ayakkabılarımız antrenmanlar ve yarışlarda tüm ihtiyaçlarını karşılar. Aynı DNA'yı paylaşan bu ayakkabılarda nesiller boyunca öğrenilen dersler ve koşuculardan alınan bilgiler doğrultusunda geliştirilen yenilikler yer alır. Bu sezon enerjine enerji katmak için en hızlı doğa olayından ilham alan özel "Lightning" renk grubuyla koleksiyonumuzu yeniledik.

Antrenman İçin Hızlı Stiller

Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları
Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

Antrenman ayakkabılarımız, mahallende çıktığın koşulardan yarış öncesi yaptığın yoğun interval koşularına kadar her koşuda olağanüstü rahatlık, destek ve dayanıklılık sunar.

Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

Nike Air Zoom Pegasus 38

Çok Dayanıklı ve Çok Hızlı

İdeal kullanım alanı: Günlük koşular

Ayak tarağındaki Zoom Air ve hızlı tepki veren React köpük, uzun süreli yastıklama sunar.

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Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Antrenman Koşuları İçin En Hızlı Ayakkabımız

İdeal kullanım alanı: Hız koşuları, tempolu koşular

İki Zoom Air bölmesi ve itiş plakası, verimli enerji kazanımı sağlar.

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Hibrit Antrenman ve Yarış Stili

Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

"İster profesyonel ol ister haftada bir kez koş, fark etmez. İstikrar her şeyden önemlidir. Seni bir üst seviyeye çıkaracak olan şey istikrardır."

Grant Fisher
Olimpik 5000 m ve 10.000 m Koşucusu, Bowerman Track Club

Yarış İçin Hızlı Stiller

Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

Çığır açan yeni teknolojilerimize sahip, hafif ve hızlı tepki veren yarış ayakkabılarımızla yarış gününde en iyi performansını sergile.

Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2

Rekorları Alt Üst Eden Bir Yarış Ayakkabısı.

İdeal kullanım alanı: Kısa ve uzun mesafeli yarışlar.

En hızlı tepki veren ZoomX köpüğümüz ve karbon fiber plaka, hızlı itiş gücü sağlar.

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Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

"Hız, sana yaşadığını hissettiren her şeydir. Hızlı koşmak benim için çok doğal, içimden gelen bir şey."

Shalane Flanagan,

NYC Maratonu Şampiyonu, Olimpiyat Gümüş Madalyası Sahibi, Yazar, Anne

Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları
Fast Pack Ailesi Koşu Ayakkabıları

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%

Hızın Geleceği İçin Bir Yarış Ayakkabısı.

İdeal kullanım alanı: Uzun mesafeli yarışlar

İki Zoom Air bölmesi, ZoomX köpük ve karbon fiber plaka, bu modeli en hızlı yarış ayakkabımız haline getiren yastıklama platformunu oluşturur.

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