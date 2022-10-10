Eliud Kipchoge'nin iki saatlik maraton engelini aşma hayali bir zamanlar kulağa çılgınca geliyordu. Fakat 12 Ekim 2019 tarihinde 1:59:40 koşan Eliud, bir hedefi sabırla kovalarsan her şeyin mümkün olduğunu gösterdi.



Eliud'un 2019 yılında kazandığı başarı, yıllar süren çalışmaların sonucuydu. Gençliğinde ve 20'li yaşlarının başında 5.000 metrede beş kez Dünya şampiyonu oldu. 2012'de yol yarışlarına geçti ve sonrasında 4 kez Londra maratonunu ve 2016'da Olimpik maratonu kazandı.



2017'de maraton süresini iki saatin altına indirmek üzere yapacağı ilk deneme için Nike ile iş birliğine gitti; bu denemede yaşananlar Breaking2 belgeselinin konusu oldu. Eliud o gün hedefi 26 saniyeyle kaçırsa da, yaptığı o deneme ve edindiği bilgiler, iki sene sonra Eliud'un iki saatten kısa sürede maraton koşma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.



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