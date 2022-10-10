Sınırların Ötesinde
Eliud Kipchoge'nin iki saatlik maraton engelini aşma hayali bir zamanlar kulağa çılgınca geliyordu. Fakat 12 Ekim 2019 tarihinde 1:59:40 koşan Eliud, bir hedefi sabırla kovalarsan her şeyin mümkün olduğunu gösterdi.
Eliud'un 2019 yılında kazandığı başarı, yıllar süren çalışmaların sonucuydu. Gençliğinde ve 20'li yaşlarının başında 5.000 metrede beş kez Dünya şampiyonu oldu. 2012'de yol yarışlarına geçti ve sonrasında 4 kez Londra maratonunu ve 2016'da Olimpik maratonu kazandı.
2017'de maraton süresini iki saatin altına indirmek üzere yapacağı ilk deneme için Nike ile iş birliğine gitti; bu denemede yaşananlar Breaking2 belgeselinin konusu oldu. Eliud o gün hedefi 26 saniyeyle kaçırsa da, yaptığı o deneme ve edindiği bilgiler, iki sene sonra Eliud'un iki saatten kısa sürede maraton koşma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.
Tarihin en hızlı maraton koşucusuna yardımcı olan bilim, ayakkabı ve kişiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekranı aşağıya kaydır.
Breaking2 Belgeseli
Nike, 2016 yılında National Geographic ile birlikte iki saat engelini aşma çabalarımızı belgeselleştirdi. 6 Mayıs 2017'de Eliud, Lelisa Desisa ve Zersenay Tadese, iki saatlik maraton engelini aşmayı denedi. İtalya'nın Monza kentinde gerçekleşen bu denemede Eliud, 2 saat 25 saniye ile tarihin en hızlı maratonunu koştu. Bilim ve yeniliğin tarih yazmada ne kadar önemli bir rol oynadığını öğrenmek için yukarıdaki filmi izle.
Ayakkabı
İlk Breaking2 denemesi sırasında Eliud ve pacer'larının ayaklarında, çığır açan Nike ZoomX Vaporfly 4% vardı. Nike Spor Araştırma Laboratuvarı, ilk konsept aşamasından itibaren geliştirme çalışmaları boyunca Eliud ve diğer test katılımcılarıyla birlikte yakın iş birliği içinde çalışarak tüm koşucuların maksimum performans sergilemesi için gereken teknik özellikleri bulmaya çalıştı. Ama yeniliklerimiz bununla sınırlı kalmadı. 4% modelinden daha fazla enerji kazanımı sağlayan yeni nesil ayakkabımız Nike ZoomX Vaporfly Next%, sayısız koşucunun kişisel rekorunu kırmasına ve elit maratoncuların yarış gününde podyuma çıkmasına yardımcı oldu.
Hazırlık Süreci
Yarış gününde başarılı olmak için en küçük ayrıntının bile titizlikle üzerinde durduk. Nike Spor Araştırma Laboratuvarı, diyet ve sıvı alma stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için sporcularla aylar öncesinden çalışmaya başladı ve yarışa en uygun yeri bulmak için aylarca araştırma yaptı. Sonunda ılıman iklimli Kuzey İtalya'da karar kılındı. Sporcularımız için rüzgar sürükleme faktörünü azaltmak amacıyla pacer'larla dinamik bir düzen kullandık. Breaking2 sıradan bir yarış veya deney değildi. Üst düzey teknoloji, sarsılmaz tutku ve hedefe bağlılıkla bir araya geldiğinde ne kadar daha hızlı koşabileceğimizin modelini oluşturduk. Yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucunda, Breaking2 her koşucuyu ileriye taşıma potansiyeline sahip çığır açıcı bir yenilik sisteminin miladı oldu.
Eliud ile Koş
Nike Run Club Uygulamasında koşularını takip edebilir, kendine hedefler belirleyebilir, ilerleme durumunu ölçebilir ve ulaştığın başarıları kutlayabilirsin. Ayrıca yolculuğunu diğer koşucularla paylaşabilir, yarışları kıyaslayabilir ve destek verip alabilirsin.