Jordan, Black History Sezonunu Kutluyor

1985'in Ağustos ayında bir dünya yıldızıyla semtin efsanesi buluştu. Michael Jordan, Brixton Topcats'i ziyaret etmek için Londra'ya geldi. NBA'de muhteşem bir ilk sezonu arkasında bırakan ve Yılın Çaylak Oyuncusu seçilen Michael, spor dünyasının en ikonik isimlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyordu. Sezon dışında efsanevi koç Jimmy Rogers, Güney Londra'daki Brixton Recreation Centre'ı ziyaret etmesi ve bir yıl önce kurmuş olduğu gençlik takımı Topcats ile antrenman yapması için Michael'ı davet etti.

Yerel halk arasında "Brixton Piskoposu" olarak anılan Jimmy'nin topluluğuna olan sonsuz bağlılığı, Brixton'ın ırkçılığa, polis müdahalelerine ve siyasi dışlanmaya karşı protesto ve ayaklanmalarla dolu radikal tarihinin yanı sıra Siyahi İngiliz kültürünün DIY ruhunu da yansıtır. Jimmy'nin topluluğu için yaptığı gönüllü işlerden ilham alan yeni nesil, mükemmelliğe ulaşmanın yeni yollarını keşfediyor.

Brixton'ın Siyahi İngiliz tarihindeki önemi ve MJ'in ziyareti hakkında daha fazla bilgi edinmek için videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsin.