Jordan, Black History Sezonunu Kutluyor

Jordan, Black History Season'ı kutluyor
Eylem sözden üstündür yaklaşımına olan sürekli bağlılığımız kapsamında Jordan Brand, Siyahi Kültürünün küresel etkisini gururla ve içtenlikle tanır. Tek bir ayla ve bir ülkenin bakış açısıyla sınırlı olmayan Siyahi kültürünün kutlandığı Global Black History Season'ın başlangıcı için bir araya geliyoruz. İngiltere'de Black History Month Brixton, Güney Londra'da 1 Ekim 2021 itibariyle başlıyor.
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Güney Londralı bir basketbol takımının bakış açısından Siyahi İngiliz deneyimini keşfet
1985'in Ağustos ayında bir dünya yıldızıyla semtin efsanesi buluştu. Michael Jordan, Brixton Topcats'i ziyaret etmek için Londra'ya geldi. NBA'de muhteşem bir ilk sezonu arkasında bırakan ve Yılın Çaylak Oyuncusu seçilen Michael, spor dünyasının en ikonik isimlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyordu. Sezon dışında efsanevi koç Jimmy Rogers, Güney Londra'daki Brixton Recreation Centre'ı ziyaret etmesi ve bir yıl önce kurmuş olduğu gençlik takımı Topcats ile antrenman yapması için Michael'ı davet etti.
Yerel halk arasında "Brixton Piskoposu" olarak anılan Jimmy'nin topluluğuna olan sonsuz bağlılığı, Brixton'ın ırkçılığa, polis müdahalelerine ve siyasi dışlanmaya karşı protesto ve ayaklanmalarla dolu radikal tarihinin yanı sıra Siyahi İngiliz kültürünün DIY ruhunu da yansıtır. Jimmy'nin topluluğu için yaptığı gönüllü işlerden ilham alan yeni nesil, mükemmelliğe ulaşmanın yeni yollarını keşfediyor.
Brixton'ın Siyahi İngiliz tarihindeki önemi ve MJ'in ziyareti hakkında daha fazla bilgi edinmek için videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsin.
Brixton Topcats Duvar Resmi: Geçmişi, günümüzü ve geleceği onurlandırıyoruz
Görsel sanatçı Dreph imzalı yeni bir duvar resmi, Brixton Topcats'in ilham verici kurucusu Jimmy Rogers'ın yaşamı ve mirasının yanı sıra Brixton'daki yeni nesil yetenekli basketbol oyuncularını onurlandırıyor. İngiltere'de yayınlanan çizgi romanların, çocukken Brixton Market'a yaptığı ziyaretlerin ve efsanevi Michael Jordan'la birlikte basketbol oynayan arkadaşlarının hikayelerinin Dreph'e nasıl ilham verdiğini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Nike App'e git.
Gerçekler
Jordan ailesinin sunduğu Real Talk programında gerçek sorunları tartışıyoruz, özgürce konuşuyoruz ve birlikte çözüm üretiyoruz. İlerleme yolunda yaptığımız sohbetlerde, topluluğun önde gelen seslerine sen de katıl.