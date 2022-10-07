House of Innovation - Nike Mağazası

Nike'ta misyonumuz basit: Dünyadaki her sporcuya* ilham vermek ve onlara yenilik sunmak.



Bu hedef tek başına yeni teknolojilere, yeni sistemlere ve yeni standartlara ilham oluyor. Oyunları, maçları

ve mirasları şekillendiriyor. Bu bizim ayrıcalığımız ve sorumluluğumuz. Tam da bu sebeple, insanın

mükemmelliğe ulaşma potansiyeli dışında her şeyi sorguluyoruz ve hiçbir varsayımda bulunmuyoruz. Bu

yüzden, her şeyi riske atmak pahasına da olsa büyük riskler alıyoruz. Bu yüzden geleceğin sporunu

yaratıyoruz ve şekillendiriyoruz. Bir gün, bir fikir, bir yenilikle ilerliyoruz.