House of Innovation'a hoş geldin

Nike'ta misyonumuz basit: Dünyadaki her sporcuya* ilham vermek ve onlara yenilik sunmak.

Bu hedef tek başına yeni teknolojilere, yeni sistemlere ve yeni standartlara ilham oluyor. Oyunları, maçları
ve mirasları şekillendiriyor. Bu bizim ayrıcalığımız ve sorumluluğumuz. Tam da bu sebeple, insanın
mükemmelliğe ulaşma potansiyeli dışında her şeyi sorguluyoruz ve hiçbir varsayımda bulunmuyoruz. Bu
yüzden, her şeyi riske atmak pahasına da olsa büyük riskler alıyoruz. Bu yüzden geleceğin sporunu
yaratıyoruz ve şekillendiriyoruz. Bir gün, bir fikir, bir yenilikle ilerliyoruz.

House of Innovation - Nike Mağazası

Şehir Mağazası

Nike'ın en iyileri, şehrin benzersiz stilinden ilham alınarak, şehir için titizlikle hazırlanmıştır. New York, Şanghay veya Paris stillerine tek bir yerden ulaşabilirsin.

House of Innovation - Nike Mağazası
House of Innovation - Nike Mağazası
House of Innovation - Nike Mağazası

Nike Arena

Nike'ın en yeni ve en iyi stillerine aşina ol. Nike Arena, en son marka yenilikleri ve içeriklerinin yanı sıra, uzmanlarımızdan tavsiyeler sunuyor.

House of Innovation - Nike Mağazası

Nike Sneakerlab

Sneakerlab'de en iyi ve en geniş Nike ayakkabı yelpazesini bulabilirsin. Burada en yeni ürünleri incele ve en sevdiğin ikonları yeniden keşfet.

House of Innovation - Nike Mağazası
House of Innovation - Nike Mağazası
House of Innovation - Nike Mağazası

Nike By You

Sadece sen, biz ve milyonlarca olasılık. Kişiselleştirme alanımızı tecrübe et. Nike By You, ürünleri hayal ettiğin şekilde kişiselleştirme imkanı sunar.

House of Innovation - Nike Mağazası

Team Nike

Nike'a dair her alanda eğitilmiş çalışanlar ve uzmanlardan oluşan bir ekip. Nike Ekibine; yenilikleri, gelecek ürünleri, kendini geçmen için seni nasıl motive edebileceklerini ve sana nasıl yol gösterebileceklerini sor.

House of Innovation - Nike Mağazası
House of Innovation - Nike Mağazası

Nike App ile daha fazlasının kilidini aç

Nike App, House of Innovation'dan daha iyi faydalanabilmene yardımcı olur. Alışveriş yapmanın ve son deneyimlerden haberdar olmanın en kolay yolu.

Daha fazla bilgi edin
House of Innovation - Nike Mağazası

House of Innovation'a hoş geldin

Nike'ta misyonumuz basit: Dünyadaki her sporcuya* ilham vermek ve onlara yenilik sunmak.

Bu hedef tek başına yeni teknolojilere, yeni sistemlere ve yeni standartlara ilham oluyor. Oyunları, maçları ve mirasları şekillendiriyor. Bu bizim ayrıcalığımız ve sorumluluğumuz. Tam da bu sebeple, insanın mükemmelliğe ulaşma potansiyeli dışında her şeyi sorguluyoruz ve hiçbir varsayımda bulunmuyoruz. Bu yüzden, her şeyi riske atmak pahasına da olsa büyük riskler alıyoruz. Bu yüzden geleceğin sporunu yaratıyoruz ve şekillendiriyoruz. Bir gün, bir fikir, bir yenilikle ilerliyoruz.

House of Innovation - Nike Mağazası

Şehir Mağazası

Nike'ın en iyileri, şehrin benzersiz stilinden ilham alınarak, şehir için titizlikle hazırlanmıştır. New York, Şanghay veya Paris stillerine tek bir yerden ulaşabilirsin.

House of Innovation - Nike Mağazası

Nike Arena

Nike'ın en yeni ve en iyi stillerine aşina ol. Nike Arena, en son marka yenilikleri ve içeriklerinin yanı sıra, uzmanlarımızdan tavsiyeler sunuyor.

House of Innovation - Nike Mağazası

Nike Sneakerlab

Sneakerlab'de en iyi ve en geniş Nike ayakkabı yelpazesini bulabilirsin. Burada en yeni ürünleri incele ve en sevdiğin ikonları yeniden keşfet.

House of Innovation - Nike Mağazası

Nike By You

Sadece sen, biz ve milyonlarca olasılık. Kişiselleştirme alanımızı tecrübe et. Nike By You, ürünleri hayal ettiğin şekilde kişiselleştirme imkanı sunar.

House of Innovation - Nike Mağazası

Team Nike

Nike'a dair her alanda eğitilmiş çalışanlar ve uzmanlardan oluşan bir ekip. Nike Ekibine; yenilikleri, gelecek ürünleri, kendini geçmen için seni nasıl motive edebileceklerini ve sana nasıl yol gösterebileceklerini sor.

House of Innovation - Nike Mağazası
House of Innovation - Nike Mağazası

Nike App ile daha fazlasının kilidini aç

Nike App, House of Innovation'dan daha iyi faydalanabilmene yardımcı olur. Alışveriş yapmanın ve son deneyimlerden haberdar olmanın en kolay yolu.

Daha fazla bilgi edin