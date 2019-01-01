Yeni Satışa Sunuldu: Phantom

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New Lights

Sahanın en tehlikeli bölgelerinde hassas bir şekilde hareket eden Phantom oyuncuları, her zaman mücadeleye hazırdır. Yeni sezon yaklaşırken şimdi dikkat çekmenin ve kendini göstermenin tam zamanı. Şimdi tüm gözler üzerinde. Şimdi Volt zamanı.

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PhantomVNM: Golleri Sıralaman İçin Geliştirildi

Vuruş bölgesinde bulunan kauçuk çıkıntılarıyla şutlara ve duran toplara isabetlilik kazandıran Phantom Venom'un bir forvet kramponu olduğu şüphe götürmez bir gerçek. (İstiyorsan Raheem Sterling'in karşısına çıkan kalecilere sor.)

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PhantomVSN: Top Kontrolü İçin Geliştirildi

Dokulu Flyknit ve kavrayış özelliğiyle daha iyi top kontrolü sunan Phantom Vision, sahadaki yaratıcılığını hassasiyetle ortaya koyan Fran Kirby gibi oyun kurucuların tercih ettiği krampon.

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