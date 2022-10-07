Yeni Hollanda Formaları
Hollanda Milli Takımının ünlü Portakallar formasını gururla giyecek ve tüm dikkatleri üzerine çekeceksin.
Her zamankinden daha fazla tek yürek olan Hollanda, bir kez daha parlamaya hazır.
Daima Portakallar
İç saha formasında bir geometrik örgü aslan deseni bulunuyor ve bu desen şortta da devam ediyor. Yakanın içindeki özel taç grafiği ise federasyonun kraliyet bağını vurguluyor.
Siyahın Dönüşü
Portakalların 2012'den beri giyeceği ilk simsiyah forma, geleneksel polo yakaya ve hem ülke hem de federasyon sembollerini taşıyan özel düğmelere sahip. İç saha forması gibi deplasman forması da tüm bedenlerde sunuluyor.
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