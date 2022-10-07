Mercurial ile Bir Gün
Ada Hegerberg ve Cristiano Ronaldo gibi Mercurial oyuncuları, sahada hızın fark yarattığını bilir. Bu yüzden maç günü veya sezon dışı ekstra antrenman çalışması fark etmeksizin, en önemli anlarda avantajlı olmaları için kendilerine hız kazandıran günlük rutinleri izlerler.
Her Zaman Daha Hızlı
Ronaldo ve Ada, toplu ve topsuz oyunda hız kazanmaları için tasarlanmış kondisyon antrenmanları ve hız egzersizleriyle hem antrenman sahasında hem de spor salonunda varını yoğunu ortaya koyar. NTC antrenmanlarını keşfetmek ve oyununa hız katmak için aşağıya tıkla.
Birlikte Daha Hızlı
Ada ve CR7'nin giydiği hız odaklı yeni Mercurial'ın her ayrıntısının bir amacı vardır. Hafif Vaporposite üst kısım, ayağa uyum sağlayan astar ve esnek Aerotrak plaka birlikte çalışarak sahanın en hızlısı olmana yardımcı olur.