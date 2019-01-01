İster sahada, ister sokakta, istersen de halı sahada oynuyor ol, Mercurial Dream Speed'in yeni küçük saha kramponlarıyla oyununa hız kazandır. Sahanın en hızlı oyuncuları için geliştirilen Dream Speed, yenilikçi özellikleriyle en dar alanlarda bile fırsatlar yaratarak gerçek potansiyelini ortaya çıkarır ve yıldırım hızında yükselişe geçmeni sağlar.
Gerçekliğine Hız Kazandır
Mercurial Dream Speed'in her yönde üstün tutuşuyla defans oyuncularının korkulu rüyası ol. Nike Spor Araştırma Laboratuvarı'nın oyuncu hareketleri analizine dayanarak geliştirilen kauçuk dış taban tasarımı, ayağını çorap gibi saran hafif Flyknit üst kısımla bir araya geliyor. Dream Speed ile bu sezon küçük sahalarda hedeflerini gerçeğe dönüştür.