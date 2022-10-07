Nike Flight Top

Merhaba Dünya,
Bu mektup, ACELE damgalı bir davetiye. Bir top yuvarlanarak ayağınıza doğru geliyor.
Futbolun size ihtiyacı var. Hepinize.
Hızlılar.
Özgürler.
Korkusuzlar.
Masalarda hikayelerini anlatan halı saha oyuncuları.
Numaracılar. Sözünü esirgemeyenler.
Mahalleden çocuklar. İstanbul'dan, Paris'ten, São Paulo'dan, Los Angeles'dan, Londra'dan.
Hücum oyuncuları, defans oyuncuları ve yalnız kaleciler.
Ters saltocular.
Heyecanlı seyirciler.
Sahalar, parklar, sokaklar, kumsallar, asfaltlar.
Tezahüratı asla bırakmayan fanatikler.
Her şey sizinle ve sadece bir topla başlar.
Çok yakında görüşmek üzere.
Sevgiler, Futbol.
#playwithlove
Gerçek Uçuş. Gerçek Futbol Aşkı.
Karşınızda Nike Flight: Futbolun kalbi dışında her şeyi değiştirecek yeni bir futbol topu. Futbol aşkıyla oynamaya hazırlan #playwithlove.