FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış

Birlikte Daha Hızlıyız: FC Barcelona Femení

FC Barcelona Femení'nin ilerlemesi sınır tanımıyor. Ancak hedefleri hep biraz daha ileriye gitmek olsa da bir üst seviyeye ulaşmak için birbirlerine ihtiyaçları olduğunu biliyorlar.

"Zafere yönelik zihin yapımız, mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak ama aslında mükemmellik diye bir şey olmadığını kabul etmekten geliyor." diyor ikinci kaptan Alexia Putellas. "Her zaman geliştirmemiz gereken bir şeyler olacak."

Bu yüzden FC Barcelona Femení bir arada gelişim göstermek için tekrar tekrar sahaya çıkıyor. Elit sporcuların zafer kazanmak için nasıl antrenman yaptığını öğren.

"Takım arkadaşlarının iyi oynadığını gördüğünde bu sana daha fazla enerji veriyor. Antrenmanda bile herkes kazanmak istiyor. Bu bizim için hala bir yarış."

Asisat Oshoala
FC Barcelona Femení futbol oyuncusu

FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış

Asisat ile Tanış

Yıldız forvet oyuncusu Asisat Oshoala antrenman yaparken sadece vuruşlarını iyileştirmeye veya hızını artırmaya çalışmıyor; takım arkadaşlarının da rahat ve rekabetçi hissetmesine uğraşıyor.

"Takım arkadaşlarıma gelişmelerinde yardımcı olmak çok değer verdiğim bir kabiliyet. Onları her zaman teşvik ediyorum. Bazen takım arkadaşlarımın keyfi olmuyor ve hatalar yapıyorlar." diyor. "Onlara verdiğin enerji çok önemli."

FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış

Alexia ile Tanış

Kulüpte uzun süredir yer alan Alexia Putellas her antrenmanda diğerlerine örnek oluyor. Katalonya'da doğan sporcu, FC Barcelona Femení'nin anlamını biliyor: kendini göstererek birlikte kazanmak. Onun için antrenman, şampiyona ve çok daha fazlası için en önemli şey.

"Her gün izlediğimiz yolda tarih yazmaya çalışıyoruz." diyor. "Bu yüzden her gün antrenman yapıyoruz."

FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış
FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış

"Takım arkadaşlarımın çalışmalarından, olağanüstü futbol becerilerinden ve tabii ki insanlıklarından güç alıyorum."

Caroline Graham Hansen
FC Barcelona Femení futbol oyuncusu

FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış

Caroline ile Tanış

Takımın birlikte çalışma kültürü, azimli oyun stili ve genel vizyonu sayesinde yıldız kanat oyuncusu Caroline Graham Hansen, hızlıca başarı yakaladı ve bu, antrenman alanında başladı.

"Antrenmanlar asla kolay olmuyor ama aslında bu da eğlenceli. Grup olarak hepimizde bir zafer mantelitesi doğuruyor." diyor. "Antrenmanda yaptıklarını maç sırasında yapabilirsen kazanacağını biliyorsun."

FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış

Patri ile Tanış

Patri Guijarro, FC Barcelona Femení’nin en genç takım oyuncularından biri olmasına rağmen beşinci kulüp kaptanı. Kulüp ile şampiyonluk kazanmış olsa da kötü sonuçlar aldıkları zamanları da deneyimlemiş. Dayanıklılığın önemini biliyor.

Takım olarak ilerlemek konusunda "Barcelona'da öğrendiğim en önemli şeylerden biri birliktelik ve alçak gönüllülük." diyor. "Tüm maçlara aynı şekilde yanaşıyoruz."

Bu maç günü mantalitesi, antrenmanda da aynı odağa sahip olmalarını sağlıyor. "Maç yaptığımızdan daha çok antrenman yapıyoruz." diyor Patri. "Antrenmanı oto-pilot modunda yapmıyoruz. Her gün bir şeyler öğreniyor ve gelişiyoruz."

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FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış
FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış