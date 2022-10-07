FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış

FC Barcelona Femení'nin ilerlemesi sınır tanımıyor. Ancak hedefleri hep biraz daha ileriye gitmek olsa da bir üst seviyeye ulaşmak için birbirlerine ihtiyaçları olduğunu biliyorlar.

"Zafere yönelik zihin yapımız, mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak ama aslında mükemmellik diye bir şey olmadığını kabul etmekten geliyor." diyor ikinci kaptan Alexia Putellas. "Her zaman geliştirmemiz gereken bir şeyler olacak."

Bu yüzden FC Barcelona Femení bir arada gelişim göstermek için tekrar tekrar sahaya çıkıyor. Elit sporcuların zafer kazanmak için nasıl antrenman yaptığını öğren.