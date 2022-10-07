FC Barcelona'nın Kadın Oyuncuları ile Tanış

Birlikte Daha Hızlıyız: FC Barcelona Femení
FC Barcelona Femení'nin ilerlemesi sınır tanımıyor. Ancak hedefleri hep biraz daha ileriye gitmek olsa da bir üst seviyeye ulaşmak için birbirlerine ihtiyaçları olduğunu biliyorlar.
"Zafere yönelik zihin yapımız, mükemmelliğe ulaşmaya çalışmak ama aslında mükemmellik diye bir şey olmadığını kabul etmekten geliyor." diyor ikinci kaptan Alexia Putellas. "Her zaman geliştirmemiz gereken bir şeyler olacak."
Bu yüzden FC Barcelona Femení bir arada gelişim göstermek için tekrar tekrar sahaya çıkıyor. Elit sporcuların zafer kazanmak için nasıl antrenman yaptığını öğren.
"Takım arkadaşlarının iyi oynadığını gördüğünde bu sana daha fazla enerji veriyor. Antrenmanda bile herkes kazanmak istiyor. Bu bizim için hala bir yarış."
Asisat Oshoala
FC Barcelona Femení futbol oyuncusu
Asisat ile Tanış
Yıldız forvet oyuncusu Asisat Oshoala antrenman yaparken sadece vuruşlarını iyileştirmeye veya hızını artırmaya çalışmıyor; takım arkadaşlarının da rahat ve rekabetçi hissetmesine uğraşıyor.
"Takım arkadaşlarıma gelişmelerinde yardımcı olmak çok değer verdiğim bir kabiliyet. Onları her zaman teşvik ediyorum. Bazen takım arkadaşlarımın keyfi olmuyor ve hatalar yapıyorlar." diyor. "Onlara verdiğin enerji çok önemli."
Alexia ile Tanış
Kulüpte uzun süredir yer alan Alexia Putellas her antrenmanda diğerlerine örnek oluyor. Katalonya'da doğan sporcu, FC Barcelona Femení'nin anlamını biliyor: kendini göstererek birlikte kazanmak. Onun için antrenman, şampiyona ve çok daha fazlası için en önemli şey.
"Her gün izlediğimiz yolda tarih yazmaya çalışıyoruz." diyor. "Bu yüzden her gün antrenman yapıyoruz."
"Takım arkadaşlarımın çalışmalarından, olağanüstü futbol becerilerinden ve tabii ki insanlıklarından güç alıyorum."
Caroline Graham Hansen
FC Barcelona Femení futbol oyuncusu
Caroline ile Tanış
Takımın birlikte çalışma kültürü, azimli oyun stili ve genel vizyonu sayesinde yıldız kanat oyuncusu Caroline Graham Hansen, hızlıca başarı yakaladı ve bu, antrenman alanında başladı.
"Antrenmanlar asla kolay olmuyor ama aslında bu da eğlenceli. Grup olarak hepimizde bir zafer mantelitesi doğuruyor." diyor. "Antrenmanda yaptıklarını maç sırasında yapabilirsen kazanacağını biliyorsun."
Patri ile Tanış
Patri Guijarro, FC Barcelona Femení’nin en genç takım oyuncularından biri olmasına rağmen beşinci kulüp kaptanı. Kulüp ile şampiyonluk kazanmış olsa da kötü sonuçlar aldıkları zamanları da deneyimlemiş. Dayanıklılığın önemini biliyor.
Takım olarak ilerlemek konusunda "Barcelona'da öğrendiğim en önemli şeylerden biri birliktelik ve alçak gönüllülük." diyor. "Tüm maçlara aynı şekilde yanaşıyoruz."
Bu maç günü mantalitesi, antrenmanda da aynı odağa sahip olmalarını sağlıyor. "Maç yaptığımızdan daha çok antrenman yapıyoruz." diyor Patri. "Antrenmanı oto-pilot modunda yapmıyoruz. Her gün bir şeyler öğreniyor ve gelişiyoruz."