Yeni İngiltere Formaları
İKONUN ARKA PLANI
İster İngiltere'yi temsil ediyor ister takıma tezahürat yapıyor veya arkadaşlarıyla parkta oynuyor olsunlar, bu formayı giydiğinde herkes gurur duyar.
Çünkü İngiltere formaları futboldan daha fazlasını temsil eder. İnsanları bir araya getirme gücüne sahiptirler.
Geçmiş Gelecekle Buluşuyor
Yeni İngiltere iç saha forması, orta kısma yerleştirilen arma ve logo gibi klasik tasarım özelliklerini geri getiriyor. Kırmızı-mavi yan şeride sahip en gelişmiş VaporKnit yapımız ise formayı emin adımlarla geleceğe taşıyor.
Eskiye Dönüş
Yeni İngiltere deplasman forması da masmavi deseni, kırmızı ayrıntıları ve klasik polo yakasıyla 1990'lardan ilham aldı.
COVID-19 öncesinde üretildi. Sosyal mesafeyle ilgili mevcut düzenlemeleri yansıtmayabilir.