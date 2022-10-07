Londra'nın Tsugaru Shamisen'i

True To Your Crew:

LONDRA'DA TSUGARU SHAMISEN

Tsugaru Shamisen, sesi gitar ile küçük bir davulun sonik birlikteliğine benzetilebilecek, üç telli geleneksel bir Japon enstrümanıdır. Hibiki Ichikawa, Tsugaru Shamisen ile ilgili ilk hatırasını şöyle anlatıyor: "Sesini duyduğumda şok oldum ve çok etkilendim."

Avrupa'daki tek profesyonel Tsugaru Shamisen müzisyeni Hibiki sensei ile öğrencileri Luke Burns, Lux Sriranjan, Juliette Chatenier ve Alessandra Freeston, Londra'da bulunan 40 kişilik farklı bir grubun üyesi. Onları bir araya getiren şey, Tsugaru Shamisen'e duydukları merak ve yatkınlıkları olmuş.

Akari Mochizuki ve Takahiko Kiuchi (DJ Takaki) ile ortak çalışmalar yürütmekte olan grup, yaptığı deneylerle Tsugaru Shamisen'in ses sınırlarını zorlayarak enstrümanla ilgili geleneksel fikirleri alt üst ediyor. Enka müzisyeni Akari şöyle diyor: "Tsugaru Shamisen evrimi temsil eder. Temel felsefesi değişmez; ona uyum sağlanır."