COVID-19 ile İlgili Nike Güncellemesi
Ekip arkadaşlarımızın ve tüketicilerimizin emniyeti ve sağlığı için bazı ülkelerde Nike'ın sahip olduğu ve işlettiği mağazalar geçici olarak kapanacaktır. Belirli konumlardaki mağazalar, devlet ve sağlık otoritelerinin talimatları doğrultusunda açık kalacaktır.
Tüketicilerimiz mağazalarla ilgili bilgileri buradan öğrenebilir, Nike.com ve SNKRS üzerinden alışveriş yapmaya devam edebilir ve aktif kalmak için NRC ve NTC'yi kullanabilir.
COVID-19 ile İlgili Nike Güncellemesi
Ekip arkadaşlarımızın ve tüketicilerimizin emniyeti ve sağlığı için bazı ülkelerde Nike'ın sahip olduğu ve işlettiği mağazalar geçici olarak kapanacaktır. Belirli konumlardaki mağazalar, devlet ve sağlık otoritelerinin talimatları doğrultusunda açık kalacaktır.
Tüketicilerimiz mağazalarla ilgili bilgileri buradan öğrenebilir, Nike.com adresinden alışveriş yapmaya devam edebilir ve aktif kalmak için NRC ve NTC'yi kullanabilir.