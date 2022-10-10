Zoom ve Max İle Tanış
Hiç Air Zoom ile Air Max arasındaki farkı merak ettin mi? Air Zoom gün boyu hız sunarken Air Max, gün boyu rahatlık ve şıklık sunmak için tasarlandı. İster hızlı ister şık görünmek istesinler; çocukların isteğine uygun bir Air stili mutlaka var.
Zoom Nedir?
Air Zoom, içinde güçlü, gergin dokular bulunan, küçük ve düşük profilli bir Air birimidir. Bu yayı andıran dokular, büzülüp anında ortaya çıkarak ayağa tramplenden zıplıyormuş hissi verir. Bu ekstra esneklik, koşmayı seven çocuklara yeni bir hız düzeyi sunar.
Zoom ve Max İle Tanış
Hiç Air Zoom ile Air Max arasındaki farkı merak ettin mi? Air Zoom gün boyu hız sunarken Air Max, gün boyu rahatlık ve şıklık sunmak için tasarlandı. İster hızlı ister şık görünmek istesinler; çocukların isteğine uygun bir Air stili mutlaka var.
Zoom Nedir?
Air Zoom, içinde güçlü, gergin dokular bulunan, küçük ve düşük profilli bir Air birimidir. Bu yayı andıran dokular, büzülüp anında ortaya çıkarak ayağa tramplenden zıplıyormuş hissi verir. Bu ekstra esneklik, koşmayı seven çocuklara yeni bir hız düzeyi sunar.
Max Nedir?
Max, rahatlık ve şıklığa odaklanır. Hava dolu, daha geniş Max Air, her adımı yastıklayarak çocukların parende atarken veya moonwalk yaparken rahatça hareket etmesini sağlar. İlk görünür Max Air birimi olan Max, geçtiğimiz 30 yıl boyunca evrimleşti ve görebildiğin üzere bu süre zarfında bir stil ikonuna dönüştü.
Max Nedir?
Max, rahatlık ve şıklığa odaklanır. Hava dolu, daha geniş Max Air, her adımı yastıklayarak çocukların parende atarken veya moonwalk yaparken rahatça hareket etmesini sağlar. İlk görünür Max Air birimi olan Max, geçtiğimiz 30 yıl boyunca evrimleşti ve görebildiğin üzere bu süre zarfında bir stil ikonuna dönüştü.
Zoom Dünyası
Air Zoom teknolojisi, basketboldaki güçlü ve oyunun seyrini değiştiren dönüşlerden, sahada yıldırım hızında koşulara kadar, pek çok aktiviteye uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Düşük profilli Zoom Air birimleri, çarpma etkilerini emer ve anında bir miktar enerji kazanımı sağlar.
"Bitiş çizgisini birinci olarak geçmeni sağlayacak ideal oranda esnekliği hisset."
Zoom
Max Dünyası
Max Air birimleri, Nike tasarımcılarının yeni şekiller, stiller ve daha yüksek profilli Air birimleriyle denemeler yapmasına olanak tanıyan özel bir kalıplama işlemiyle üretilir. Çocuğun hangi stil Air Max'i seçerse seçsin dönerken, atlarken ve zıplarken yastıklamalı rahatlığı hissedecek.
"İyi hisset ve şık stilini sergile."
Max