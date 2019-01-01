Kobe A.D.
Hafiflik, Çeviklik ve Efsanevi Hücum.
Kobe'nin yeni ayakkabısı, sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen oyuncuların yaşattığı Mamba Mantalitesini onurlandırıyor.
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Mamba mantalitesi her zaman yanıt peşinde koşmaktır. Daha iyi olmaya, olayları anlamaya duyulan sonsuz meraktır… Sonunda ne olacağı seni endişelendirmez.
Kobe Bryant
Hafif Destek
Çok katmanlı file, güçlü ve destekleyici olan hafif, ultra ince bir yapıya sahiptir.
Hızlı Tepki Veren Yastıklama
Lunarlon köpük ve Nike Zoom Air kombinasyonu, sahada rahat etmeni sağlayan yumuşak, hızlı tepki veren yastıklama sunar.
Mükemmel Tutuş
Özel olarak geliştirilen doku, hızlı bir şekilde dönmene ve hareket etmene yardımcı olmak için üstün tutuş sağlar.
Tasarımın Arka Planı
Basketboldan Sonra Hayat
"Kobe Bryant 2016'da basketboldan emekli olurken ayağında Kobe A.D. vardı. O yıl, 18 kez All-Star olan Kobe için büyümeyi ve dönüşümü simgeliyordu. Bu yılsa ayakkabısının tasarımını yenileyerek basketboldan sonraki yükselişini temsil eden bir stil oluşturdu. Kobe A.D.nin tasarım sürecini öğrenmek için Kıdemli Ürün Serisi Müdürü Tony Grosso ve Kıdemli Yenilik Tasarımcısı Ross Klein ile görüştük."
Gizli Destek
Kobe'nin ayakkabıları her zaman performansı ön plana çıkarmıştır. Kobe, Kobe A.D.ye olağanüstü destek kazandırmak için eğlence parkı animatroniklerinden ilham alarak performans özelliklerini dikkat çekmeyecek şekilde ayakkabı yüzeyinin altına yerleştirdi. Grosso bu yaklaşımı şu sözlerle açıklıyor: "İlk başta Dinamik Flywire üstteydi, bu yüzden iskelet gibi görünüyordu. Ama Kobe, gizli bir destek öğesi kullanılmasında kararlıydı. Bu yüzden biz de güç kazandırmak için Flywire'ı kullandık ve sentetik bir üst katman ekledik."
Ayak Tarağı Hareketi
Kobe, oyunculuk hayatında defans oyuncularını gafil avlamak için hızlı dönüşler, yanal hareketler ve karşı hareketleri kullanıyordu. Kobe A.D. oyuna ağırlığını koymak için kullandığı çabuk hızlanmaya uyum sağlayacak biçimde, titizlikle tasarlandı. Grosso, "Ayak tarağı boyunca uzanan mikro oluklar var" diyor ve devam ediyor: "Bu oluklar ayağının yayılmasını sağlayarak ayakkabının, ayağının hareketlerine uyum sağlamasına imkan tanıyor."