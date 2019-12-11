Gasol Kardeşler ile Çılgın Hayaller Kur

Pau ve Marc Gasol kardeşler basketbol topuyla ilk kez, Barselona'ya komşu Sant Boi de Llobregat kasabasında, büyükannelerinin evinin arka bahçesinde tanıştı. Arka bahçedeki kapışmalarının onları zirveye taşıyacağını hayal bile etmemişlerdi. İspanya Milli Takımı ile FIBA Dünya Şampiyonu olan ve NBA şampiyonluğu kazanan ilk kardeşler olma şerefine ulaşan ikili, tüm bu başarılara rağmen asıl hayallerini hiç unutmadı: Gelecek nesillere ilham kaynağı olmak ve basketbolun ötesine geçen kalıcı bir miras bırakmak.
Çılgın Hayallerden Gerçeğe
Bir zamanlar aynı odayı paylaşan iki çocuk olan Gasol kardeşlerin NBA'de oynayıp dünyanın en çok başarı kazanan basketbol oyuncularından ikisi olacağı kimin aklına gelirdi?
Ama tüm çılgın hayallerin bir yerden başlaması gerekir; senin hayallerin de dahil.
Bitmek Bilmeyen Spor Sevgisi
Hayaller parkede son bulmaz. Basketbolun her seviyesinde başarılar kazanan Pau ve Marc, şimdi basketbolun dışında da iz bırakmayı hedefliyor.
Gasol kardeşler Gasol Vakfı ve Basquet Girona gibi girişimler aracılığıyla sahip oldukları platformu kullanarak insanları çılgın hayallerinin peşinden koşmaya çağırıyor.