Yeni Nesil Basketbol Stili

Karşınızda Nike Air Zoom BB NXT. İlk adımından son adımına kadar daha fazla enerji sunar.

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Nike Air Zoom BB NXT
Nike Air Zoom BB NXT

Enerji Kazan

Ayak parmaklarının köküne eklenen iki Zoom birimi, her adımda üretilen enerjiyi emip geri kazandırarak defans oyuncularını geçmen için ihtiyacın olan ekstra gücü sağlar.

Nike Air Zoom BB NXT
Nike Air Zoom BB NXT

İşin Sırrı Ayrıntılarda

Tasarım birikimimizdeki en iyi teknikleri tespit ettik ve uzun süre yeni kalan, üst düzey yarışmalara dayanacak kadar güçlü bir ayakkabı ürettik. 3D baskı modelleri oluşturduk ve son tasarımda ağırlığı azaltıp modelin sunduğu hissi geliştirmek için her ayrıntının üzerinden geçtik.

Test Et

Nike Air Zoom BB NXT ile optimum enerji kazanımı sağlayan bir basketbol ayakkabısı tasarlamak istedik. Nike Spor Araştırma Laboratuvarında ayrıntılı testler yaparak hedeflerimize ulaşmak üzere sporculardan veri ve geri bildirim topladık.

Nike Air Zoom BB NXT
Nike Air Zoom BB NXT

Güçlü Bir Bitiriş İçin Geliştirildi

Orta tabandaki iki katmandan ve taban astarından oluşan üç katmanlı Nike React köpük, hızlı tepki veren hafif yastıklama sunarak maç boyunca enerjik kalman için tasarlandı.

Nike Air Zoom BB NXT
Nike Air Zoom BB NXT

Hafif ve Dayanıklı

Güçlendirilmiş katmanlardan faydalanan özel olarak geliştirilmiş file; burun, topuk ve ayağın orta kısmında destek sunar. Bu sayede ağırlık oluşturmadan destek sağlar.

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