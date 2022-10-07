Yeni Nesil Basketbol Stili
Karşınızda Nike Air Zoom BB NXT. İlk adımından son adımına kadar daha fazla enerji sunar.
Enerji Kazan
Ayak parmaklarının köküne eklenen iki Zoom birimi, her adımda üretilen enerjiyi emip geri kazandırarak defans oyuncularını geçmen için ihtiyacın olan ekstra gücü sağlar.
İşin Sırrı Ayrıntılarda
Tasarım birikimimizdeki en iyi teknikleri tespit ettik ve uzun süre yeni kalan, üst düzey yarışmalara dayanacak kadar güçlü bir ayakkabı ürettik. 3D baskı modelleri oluşturduk ve son tasarımda ağırlığı azaltıp modelin sunduğu hissi geliştirmek için her ayrıntının üzerinden geçtik.
Test Et
Nike Air Zoom BB NXT ile optimum enerji kazanımı sağlayan bir basketbol ayakkabısı tasarlamak istedik. Nike Spor Araştırma Laboratuvarında ayrıntılı testler yaparak hedeflerimize ulaşmak üzere sporculardan veri ve geri bildirim topladık.
Güçlü Bir Bitiriş İçin Geliştirildi
Orta tabandaki iki katmandan ve taban astarından oluşan üç katmanlı Nike React köpük, hızlı tepki veren hafif yastıklama sunarak maç boyunca enerjik kalman için tasarlandı.
Hafif ve Dayanıklı
Güçlendirilmiş katmanlardan faydalanan özel olarak geliştirilmiş file; burun, topuk ve ayağın orta kısmında destek sunar. Bu sayede ağırlık oluşturmadan destek sağlar.