Basketbolun MVP'si A'ja Wilson İle Tanış

Daha Azıyla Daha Fazlasını Başar
A'ja Wilson'ın yedeklikten MVP'liğe uzanan hikayesi, kendini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. A'ja her sezon nasıl oynadığını değerlendiriyor ve ne kadar küçük olursa olsun, kendini geliştirmenin yollarını bulmaya çalışıyor. Bu özenli yaklaşımı sayesinde çok yönlülüğü en güçlü WNBA oyuncularından biri oldu. A'ja boyalı alanda çok yaratıcı, savunmada rakibini asla bırakmıyor, ribauntları güçlü, orta mesafeden isabetli şutlar atıyor ve potaya inebiliyor. Günümüz basketbolunda A'ja Wilson'ın becerilerine sahip oyuncuların sayısı çok değil.
"Ligde oynamaya başladığım güne kıyasla daha eksiksiz bir oyuncu olduğumu hissediyorum." -A'ja Wilson
A'ja, saha dışında yaptığı işlerle de tanınırlığını artırıyor: A'ja Wilson Vakfı, disleksili çocuklar ve aileleri için kaynaklar sağlıyor. Zorbalık karşıtı çalışmalarıyla bilinen A'ja, aynı zamanda WNBA'deki sosyal adalet mücadelesinin önde gelen seslerinden. Tüm bunlara ek olarak, ABD'deki son seçimlerde oy kullanmayı teşvik eden sporcular arasında yer aldı. Mezun olduğu okul, sahada ve saha dışında yaptıklarıyla büyük etki yaratan A'ja'yı onurlandırmak amacıyla A'ja'nın kolej basketbolcusu olarak adını duyurduğu basketbol salonunun avlusuna heykelini dikme kararı aldı.
"Oyun stilim yüzünden her şeye hazır bir ayakkabıya ihtiyacım var." -A'ja Wilson
Bu sezon A'ja Wilson'ın ayaklarını süsleyecek olan Cosmic Unity, ağırlığının en az %25'i oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Sahada yapılan her harekete tepki veren kısmen geri dönüştürülmüş Zoom Air Strobel, A'ja Wilson gibi çok yönlü oyuncular için ideal. "Hafifliği beni çok şaşırttı. Bu özelliğiyle tüm pozisyonlar için harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum." diyen A'ja, Cosmic Unity'nin nasıl üretildiğini öğrendiğinde şu yorumu yaptı: "Çöpün bu kadar güzel görünebileceğini bilmiyordum."