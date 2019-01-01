Üst Düzey Güven
Sana uyum sağlayan teknolojiler. Profesyonel yapı. Yeni Nike Pro antrenman giysilerimiz, seni her antrenmana hazır hale getiriyor.
Pro'nun Hikayesi
Bu koleksiyonu tasarlarken onu her gün kullanacak sporcuların görüşlerine başvurduk.
"Sağlık topu fırlattım, döndüm, zıpladım ve bir kez olsun taytımı düzeltmem gerekmedi."
—Colleen Quigley, Olimpik Engelli Yarış Koşucusu
"Vücudumda bir damla bile ter yoktu. Şıklığımdan ödün vermeden hedefime odaklanabildim."
—Saquon Barkley, NFL 2018 Yılının Çaylak Hücum Oyuncusu, New York Giants
"Bu koleksiyon kendimi kraliçe gibi hissetmemi sağlıyor! Her özelliği benzersiz ve ben de her zaman farklı olmak istemişimdir."
—Sara Sigmundsdóttir, Profesyonel CrossFit Sporcusu
Pro Fit
"Sağlık topu fırlattım, döndüm, zıpladım ve bir kez olsun taytımı düzeltmem gerekmedi."
—Colleen Quigley, Olimpik Engelli Yarış Koşucusu
Pro Kumaşlar
"Vücudumda bir damla bile ter yoktu. Şıklığımdan ödün vermeden hedefime odaklanabildim."
—Saquon Barkley, NFL 2018 Yılının Çaylak Hücum Oyuncusu, New York Giants
Pro Zihniyeti
"Bu koleksiyon kendimi kraliçe gibi hissetmemi sağlıyor! Her özelliği benzersiz ve ben de her zaman farklı olmak istemişimdir."
—Sara Sigmundsdóttir, Profesyonel CrossFit Sporcusu
Nike AeroAdapt Teknolojisi
Nike Ürün Uzmanımız bu teknolojinin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını açıklıyor.