Metcon 5
Gücünü Bil
Sarsılmaz destek. Zemini kavrayan tutuş. Yeni Metcon 5, spor salonunda gerçek fark yaratacak yeniliklerle çıtayı yükseltiyor.
Yeni Yastıklama
Arka kısımda sert, ön kısımda dinamik olan özel ayarlanmış yastıklama, hem ağırlık kaldırırken hem burpee yaparken sana yardımcı olur.
Yeni Tutuş
Her adımda zemini kavrayan tutuş yapısıyla itme hareketlerini ve çeviklik egzersizlerini başarıyla yap.
Yeni Topuk
Elmas şekilli daha geniş topuk, Metcon'un efsanevi desteğini ileriye taşır.
Dünyanın En Fit Adamı Ne Diyor?
Dört kez dünya CrossFit şampiyonu olan Mat Fraser'a, favori ayakkabısının yeni modeli hakkında ne düşündüğünü sorduk.
Metcon Flyknit
Hızlı
Ayağı saran Metcon Flyknit 3, ağırlık kaldırmaya ve koşmaya hazır.
İdeal Olduğu Aktiviteler
Ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular ve antrenman kampları.
Metcon 5
Güçlü
Çok yönlü Metcon 5, destek ve güç bakımından rakip tanımıyor.
İdeal Olduğu Aktiviteler
Ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu antrenman, ipe tırmanma ve kızak çekme.
Metcon Flyknit
Hızlı
Ayağı saran Metcon Flyknit 3, ağırlık kaldırmaya ve koşmaya hazır.
İdeal Olduğu Aktiviteler
Ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular ve antrenman kampları.
Free x Metcon
Esnek
Nike Free x Metcon 2, modern yüksek yoğunluklu antrenman temposu için esnekliği ve desteği bir araya getiriyor.
İdeal Olduğu Aktiviteler
Yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular, antrenman kampları ve kuvvet antrenmanı.
Metcon Flyknit
Hızlı
Ayağı saran Metcon Flyknit 3, ağırlık kaldırmaya ve koşmaya hazır.
İdeal Olduğu Aktiviteler
Ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular ve antrenman kampları.
Free x Metcon
Esnek
Nike Free x Metcon 2, modern yüksek yoğunluklu antrenman temposu için esnekliği ve desteği bir araya getiriyor.
İdeal Olduğu Aktiviteler
Yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular, antrenman kampları ve kuvvet antrenmanı.