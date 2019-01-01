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Nike Metcon

    Nike Metcon

    Metcon 5

    Gücünü Bil

    Sarsılmaz destek. Zemini kavrayan tutuş. Yeni Metcon 5, spor salonunda gerçek fark yaratacak yeniliklerle çıtayı yükseltiyor.

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    Nike Metcon 5

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    Yeni Yastıklama 

    Arka kısımda sert, ön kısımda dinamik olan özel ayarlanmış yastıklama, hem ağırlık kaldırırken hem burpee yaparken sana yardımcı olur.

    Yeni Tutuş 

    Her adımda zemini kavrayan tutuş yapısıyla itme hareketlerini ve çeviklik egzersizlerini başarıyla yap.

    Yeni Topuk

    Elmas şekilli daha geniş topuk, Metcon'un efsanevi desteğini ileriye taşır.

    Dünyanın En Fit Adamı Ne Diyor?

    Dört kez dünya CrossFit şampiyonu olan Mat Fraser'a, favori ayakkabısının yeni modeli hakkında ne düşündüğünü sorduk.

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    Metcon Flyknit

    Hızlı
    Ayağı saran Metcon Flyknit 3, ağırlık kaldırmaya ve koşmaya hazır.

    İdeal Olduğu Aktiviteler
    Ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular ve antrenman kampları.

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    Sana En Uygun Metcon Hangisi? 

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    Metcon 5

    Güçlü
    Çok yönlü Metcon 5, destek ve güç bakımından rakip tanımıyor.

    İdeal Olduğu Aktiviteler
    Ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu antrenman, ipe tırmanma ve kızak çekme.

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    Metcon Flyknit

    Hızlı
    Ayağı saran Metcon Flyknit 3, ağırlık kaldırmaya ve koşmaya hazır.

    İdeal Olduğu Aktiviteler
    Ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular ve antrenman kampları.

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    Free x Metcon

    Esnek
    Nike Free x Metcon 2, modern yüksek yoğunluklu antrenman temposu için esnekliği ve desteği bir araya getiriyor.

    İdeal Olduğu Aktiviteler
    Yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular, antrenman kampları ve kuvvet antrenmanı.

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    Metcon Flyknit

    Hızlı
    Ayağı saran Metcon Flyknit 3, ağırlık kaldırmaya ve koşmaya hazır.

    İdeal Olduğu Aktiviteler
    Ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular ve antrenman kampları.

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    Free x Metcon

    Esnek
    Nike Free x Metcon 2, modern yüksek yoğunluklu antrenman temposu için esnekliği ve desteği bir araya getiriyor.

    İdeal Olduğu Aktiviteler
    Yüksek yoğunluklu antrenman, kısa koşular, antrenman kampları ve kuvvet antrenmanı.

    Free x Metcon'u İncele