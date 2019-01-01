Magali Jou AF-1

ALL FOR 1 HAREKETİ

Hareket çok önemlidir. Dünyayı döndüren, değiştiren ve ileriye taşıyan şey harekettir. Dans konusunda son derece tutkulu olan Magali, ilk adımı atmadan hiçbir şeyin gelişmeyeceğinden emin.

"Bu hareketle, şehirdeki dansçıların harekete geçmesi gerektiğini anlatmak istiyorum. Bir şeylerin değişmesi, dansçıların koşullarının iyileşmesi ve böylece dünyaya yeteneklerini gösterebilmeleri için toplulukta farkındalık yaratmayı amaçlıyorum. Mesajım şu: Uyanın, hep birlikte dünyayı; dünyanızı değiştirebiliriz. ALL FOR 1 hareketi, en çok sevdiğim üç şehir dansının karışımıdır: Dancehall, Hip Hop ve Afrodance. Aslında stili ne olursa olsun, genel olarak danstan ilham alır. Ses getirmeyi ve değişimi yansıtır." - Magali Jou

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