Laura Nala dansa o kadar küçük yaşta başlamış ki dansı "annesi" gibi görüyor. Dans onun için bir iş değil, varlığını şekillendiren bir disiplin. Yaptığı her şeyin özünde dansın öğretileri var.

Tutkusunun peşinden koşan Laura, kısa sürede uluslararası hip-hop basamaklarını bir bir tırmandı. 2010'da, daha 17 yaşındayken uluslararası dans yarışması Juste Debout'ta onlarca yıllık deneyime sahip erkek ve kadın rakiplerin karşısında yarı finale çıktı.

Tanınmış Fransız dans kolektifi Criminalz'ın tek kadın üyesi olan Laura, bugün Undercover ve Swaggers'ta da dans ediyor. Ancak kendi başına da deneyimli bir performansçı; Avrupa'da müzikallerde ve canlı etkinliklerde bağımsız olarak dans ediyor.

Hızla geniş takipçi kitlesine sahip global bir isim haline gelmek, Laura'nın başını döndürmüşe benzemiyor. Alçak gönüllülüğünü koruyan Laura, köklerine ve onu yetiştiren topluluğa minnet duyuyor ve borcunu ödemek istiyor.

Paris'teki atölyelerde dersler veren Laura, biriktirdiği engin bilgileri ve deneyimini paylaşıyor. Amacı insanları inanılmaz dans anlarıyla tanıştırmak, gençlerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak ve onlara parlama fırsatını tanımak.