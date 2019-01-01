Laura Nala
Laura Nala, yirmi altı yaşında Parisli bir hip-hop dansçısı. Kendini bildi bileli Paris'in her yerinde dans ediyor. Şimdi de herkese açık olan dans yarışması A La Maniere De ile kendisini yetiştiren şehre borcunu ödemek istiyor.
Laura Nala dansa o kadar küçük yaşta başlamış ki dansı "annesi" gibi görüyor. Dans onun için bir iş değil, varlığını şekillendiren bir disiplin. Yaptığı her şeyin özünde dansın öğretileri var.
Tutkusunun peşinden koşan Laura, kısa sürede uluslararası hip-hop basamaklarını bir bir tırmandı. 2010'da, daha 17 yaşındayken uluslararası dans yarışması Juste Debout'ta onlarca yıllık deneyime sahip erkek ve kadın rakiplerin karşısında yarı finale çıktı.
Tanınmış Fransız dans kolektifi Criminalz'ın tek kadın üyesi olan Laura, bugün Undercover ve Swaggers'ta da dans ediyor. Ancak kendi başına da deneyimli bir performansçı; Avrupa'da müzikallerde ve canlı etkinliklerde bağımsız olarak dans ediyor.
Hızla geniş takipçi kitlesine sahip global bir isim haline gelmek, Laura'nın başını döndürmüşe benzemiyor. Alçak gönüllülüğünü koruyan Laura, köklerine ve onu yetiştiren topluluğa minnet duyuyor ve borcunu ödemek istiyor.
Paris'teki atölyelerde dersler veren Laura, biriktirdiği engin bilgileri ve deneyimini paylaşıyor. Amacı insanları inanılmaz dans anlarıyla tanıştırmak, gençlerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak ve onlara parlama fırsatını tanımak.
"Kültürleri, stilleri ve toplulukları aynı potada eritirsek hepimiz bir olabiliriz. Hepimiz birlikte olursak ve birbirimizi desteklersek daha güçlü oluruz ve daha güçlü şeyler üretiriz."
Laura Nala
Dans Eğitmeni
Bu misyonun önemli bir parçası, Laura'nın bugüne kadarki en önemli projelerinden biri olan, 2018'de başlattığı A La Maniere De (ALMD) adlı dans yarışması. Kariyeri boyunca pek çok yarışmaya katılan Laura, bu yarışmaların dansçılar için ne kadar güçlü bir ilham kaynağı olduğunu herkesten iyi biliyor. Bu yarışmalar, dansçıların yalnızca rekabet etmek için değil, buluşmak, iş birliği yapmak ve daha da önemlisi diğer dansçılardan yeni şeyler öğrenmek için bir araya geldiği bir yer olma işlevi görüyor.
Laura, ALMD'yi herkese açarak bu bütünleştirici, iş birliği temelli topluluğun atmosferini daha da ileriye taşımayı umuyor. Yarışma hem tüm dans disiplinlerini (bale ve sokak dansından caz ve hip-hop'a) hem de her türlü sosyoekonomik arka plana sahip dansçıyı kabul ediyor. Laura şöyle diyor: "Herkes için ücretsiz olmasını istiyorum. Bu sayede herkes hep birlikte anın tadını çıkarabilir. 'Katılamam, param yok.' demezler. Hep birlikte mutlu olabilmemiz için olabildiğince erişilebilir olmasını istiyorum."
Laura, ALMD'yi dansçıların kapasitelerini "yapabildiklerinin ötesine geçirmelerini" sağlamak için başlattığını söylüyor. Laura'nın güçlü yarışma idealleri, öğrenmek ve kendini geliştirmek söz konusu olduğunda kimseyi dışarıda bırakmıyor. Yarışmanın sosyal veya mali engelleri yok; dileyen herkes katılabilir. Her tur için bir tema belirleyen jüriler bile farklı arka planlardan ve sektörlerden geliyor.
Laura'nın hedefi, farklı dansçıları bir araya getirip sanatını en iyi şekilde ortaya koymak. Laura, bunu şu sözlerle açıklıyor: "Bu, dansçıları kendilerini geliştirmeye yöneltmenin ve farklı toplulukları aynı yerde bir araya getirmenin bir yolu. Kültürleri, stilleri ve toplulukları aynı potada eritirsek hepimiz bir olabiliriz. Hepimiz birlikte olursak ve birbirimizi desteklersek daha güçlü oluruz ve daha güçlü şeyler üretiriz."
Laura dansını ve hayallerini felsefi bir temele oturtsa da ayakları yere basıyor. Gülerek, "Sonuçta bu bir eğlence. Dans etmek veya dans edenleri izlemek, insanları mutlu ediyor. Dans etmek her şeyi güzelleştiriyor." diyor.
Ne yapabileceğini göstermeye hazır mısın? Laura'nın dans atölyelerine ve şehirdeki diğer topluluk etkinliklerine katılmak için aşağıdan kaydol.