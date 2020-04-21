Yüksek Yoğunluklu Antrenmanla En Kısa Sürede En İyi Sonuçları Al

Neden Yüksek Yoğunluklu Antrenman: En Kısa Sürede En İyi Sonuçları Al
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Kirsty Godso
Fitness seviyeni geliştirmenin, kuvvet kazanmanın ve yağ yakmanın en hızlı yolu nedir?
Antrenman programımda yüksek yoğunluklu antrenmana her zaman yer vermemin bir nedeni var: Yüksek yoğunluklu antrenmanlar az sürede çok sonuç verir, çok verimlidir ve spor aletine gerek olmadan her yerde yapılabilir.
Rutinine haftada iki kez yüksek yoğunluklu antrenman eklemen hem dönüşüm yaşaman için yeterlidir hem de tükenmeni önler. Metabolizmanda yaratacağı antrenman sonrası yağ yakma etkisi, antrenmandan sonra saatlerce kalori yakmaya devam etmeni sağlar. Yüksek yoğunluklu antrenman; kardiyovasküler fitness seviyesini iyileştirmek, vücudu kuvvetlendirmek, yağsız kas kütlesini artırmak ve yağ yakmak için harika bir yoldur.
"Rutinine haftada iki kez yüksek yoğunluklu antrenman eklemen hem dönüşüm yaşaman için yeterlidir hem de tükenmeni önler."
Kristy Godso
Peki bu muhteşem antrenman neye benziyor? Yüksek yoğunluklu antrenman yaparken kısa sürede maksimum efor sarf edersin, gücünü toplarsın ve sonra hareketi tekrarlarsın. Böylece kalp atış hızını hep yüksek tutabilirsin ve maksimum antrenman performansına ulaşabilirsin. Diğer antrenmanlar sabit tempoda yaptığın uzun bir jogging'e, yüksek yoğunluklu antrenman ise dönüşümlü olarak depar atıp güç toplamaya benzer.
Bugüne kadar muhtemelen Tabata, EMOM (Her Dakika Sabit Tekrar) ve Dropset şeklinde yüksek yoğunluklu antrenman yapmışsındır. Bunlar kalp atış hızını kısa sürede artıran, eğlenceli ve etkili antrenmanlardır. Ben, antrenmanlarımın maksimum efor harcanan bölümlerinde genellikle burpee, dağcı tırmanışı, dizleri göğse çekerek zıplama ve şınav egzersizlerini kullanıyorum. Yüksek yoğunluklu antrenmanlar tüm vücudu çalıştıran ve genellikle kuvvet, pliometrik kabiliyet ve kardiyovasküler sistemi aynı anda harekete geçiren çalışmalardır.
"Yüksek yoğunluklu antrenmanlara bayılıyorum, çünkü nefes nefese kaldığım zaman kendimi özgür hissediyorum."
Kristy Godso
Yüksek yoğunluklu antrenmanlara bayılıyorum, çünkü nefes nefese kaldığım zaman kendimi özgür hissediyorum. Sınırlarımı sonuna kadar zorlamak ve kendimi sürekli olarak geliştirip geliştiremeyeceğimi görmek istiyorum. Bu antrenmanlar keyifli bir zorluk yaşatıyor ve kararlılığımı kanıtlamam için fırsat sunuyor. Sen de antrenmanlarımdan birini yaparken yüksek yoğunluklu antrenman bölümünde nefes nefese kaldığın zaman, vücuduna sağladığı faydaları aklına getir. Haydi başlayalım! (Tabii ki duruşumuzu bozmadan.)