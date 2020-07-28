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Rehberlik ve Beslenme

Yorgunken Doğru Hareket Etmek

Hazırlayan: Joe Holder

Performansını iyileştirmek için nasıl hareket etmelisin?

Zorlu bir antrenman sırasında yorulduğunda duruşun bozulabilir. Kasların zinde olmasa bile nasıl doğru hareket edebileceğini öğren.

Yorgunken Doğru Hareket Etmek

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Yorgunken Doğru Hareket Etmek

Nike Training Club'a Katıl

Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

İndir