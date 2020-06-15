Çocukların oyun oynamayı sevdiğiniz hepimiz biliyoruz. Yetişkinlerin de oyun oynamayı sevdiğini ise kendimizden biliyoruz. O yüzden bu antrenmana herkesi dahil ettik. Önce çocuklara yerden yüksek oyununu anlat. Sonra lunge ve squat hareketleriyle normal şekilde antrenman yapmaya başlayın. Ancak birisi "yerden yüksek" dediği anda herkes yaptığı hareketi bırakmalı ve ayaklarını yerden kesmek için kanepeye (veya yakındaki başka bir eşyaya) çıkmalı.



Herkes kendisine çıkacak bir yer bulduktan sonra yere inip tırtıl hareketi ve yıldız zıplayışı gibi hareketlerle antrenman yapmaya devam edin. Ama bu, uzun sürmesin! Herhangi bir anda, herhangi bir hareketi yaparken birisi yeniden "yerden yüksek" desin. Her an yerden yükseğe zıplamaya hazır bir şekilde antrenmana devam edin.