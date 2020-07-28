Trained Podcast: Performans Engellerini Aşma

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlardan sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri öğrenmek için dinle.



Bu bölümde Ryan, Nike Spor Araştırma Laboratuvarı insan performansı bilimcisi ve tam maratonda iki saat engelini aşmak için yapılan ilk deneme olan Breaking 2'nun öncü fizyoloğu Brett Kirby'yi konuk ediyor. Brett ve Ryan, uzak hedeflerden ve başarısız olduğunda bile motivasyonunu nasıl koruyacağından bahsediyor. Ayrıca Nike'ın insan vücudunun performans sınırlarını baştan tanımlama hedefini ve daha önce hiç yapılmamışı yapmak için açık fikirli olmanın önemini konuşuyorlar.