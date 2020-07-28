Trained Podcast: Michael B. Jordan

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlardan sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri öğrenmek için dinle.



Bu bölümde Ryan, Hollywood'un en fit aktörlerinden biri olan Michael B Jordan ile sohbet ediyor. Michael'ın spor salonuna sadece sinema için gitmediğini öğreniyoruz. Kişisel trainer'ı Corey Calliet'in de yardımıyla antrenmanı bir yaşam stili haline getirmiş. Michael ve Corey sinema oyuncularının diyetlerini paylaşıyor, birbirleriyle nasıl kırılmaz bir bağ kurduklarını anlatıyor ve kendilerini geçmek için aralıksız olarak yaptıkları çalışmaları açıklıyor.