Vücudunu Nasıl Dinlendirmelisin?

Bu dinlenme dönemi, antrenman hedeflerini gözden geçirip sıradaki adıma karar vermek için idealdir. Antrenman seansları için planına dönüp favori antrenmanlarından bazılarını tekrarlayabilir veya hangi planı yapacağına karar vermek için farklı planlardan birkaç antrenman deneyebilirsin. Ayrıca tamamladığın plana geri dönüp daha önce üzerinde yeterince duramadığın beslenme, uyku, güç toplama gibi bütünsel tavsiye bileşenlerine odaklanabilirsin.



Bu sayede yük azaltma haftan bittiği zaman eskisinden daha zinde, motive ve kuvvetli bir şekilde çalışmaya hazır olursun.