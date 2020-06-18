Vücudunu Nasıl Dinlendirmelisin?

Nike Training
Fitness hedeflerine ulaşmak için nasıl dinlenmen gerektiğini öğren.
Evde yaptığın antrenman programını başarıyla bitirdiysen yaptığın sıkı çalışmanın sonucunda hak ettiğin molayı vermeye hazırsın demektir. Dinlenmek vücudunu sağlıklı, güçlü tutmak ve sakatlamamak için yapabileceğin en iyi şeydir. Programlar arasında verdiğin molalarda, yaptığın çalışmaların karşılığını alırsın. Güç topladığın bu dönemde vücudun kendisini onarır ve yeniler, bu da kaslarının kuvvet kazanmasına, sinir sisteminin daha hızlı çalışmasına ve zihninin berraklaşmasına yardımcı olur.
"Dinlenmenin en iyi yolu yük azaltma haftasıdır."
Ryan Flaherty, Nike Performans Direktörü
Fakat nasıl mola verdiğin önemlidir; molan da yaptığın antrenmanlar kadar bilinçli olmalıdır. Nike Performans Direktörü Ryan Flaherty, dinlenmenin en iyi yolunun yük azaltma haftası olduğunu söylüyor: Adından da anlaşılacağı gibi yük azaltma haftasında yaptığın egzersizlerin miktarını azaltırsın ve yaptığın sıkı çalışmanın ardından vücudunun toplanmasına yardımcı olacak aktivitelere odaklanırsın. İlerlemeni bozmayan veya durdurmayan yük azaltma haftası, gücünü toplamanı ve bir sonraki antrenman programına yüzde 100 hazır olmanı sağlar. İşte bunun için yapman gerekenler.
"Yük azaltmayı vücudun için bir spa haftası gibi düşün."
Bu dinlenme dönemi, antrenman hedeflerini gözden geçirip sıradaki adıma karar vermek için idealdir. Antrenman seansları için planına dönüp favori antrenmanlarından bazılarını tekrarlayabilir veya hangi planı yapacağına karar vermek için farklı planlardan birkaç antrenman deneyebilirsin. Ayrıca tamamladığın plana geri dönüp daha önce üzerinde yeterince duramadığın beslenme, uyku, güç toplama gibi bütünsel tavsiye bileşenlerine odaklanabilirsin.
Bu sayede yük azaltma haftan bittiği zaman eskisinden daha zinde, motive ve kuvvetli bir şekilde çalışmaya hazır olursun.