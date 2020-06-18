Kuvvet Antrenmanından Korkma

Hazırlayan: Joe Holder
Farklı kuvvet türleri hakkında bilgi edin ve bunları antrenmanlarında nasıl kullanabileceğini öğren.
Çalıştırdığım kişilerden bazılarında şöyle bir yanlış kanı var: Ağırlık kaldırırsan kas kütlen aşırı artar ve profesyonel vücut geliştiricilere dönersin. Ancak çoğu kişi için kuvvet kazanmak, kaslarını şişirmekten ziyade yapısal olarak güçlenmek anlamına geliyor. Yani vücudunun istediğin işi yapacak kadar kuvvetli olmasına yardımcı oluyorsun.
Aslında farklı kuvvet türleri var ve antrenmanlarım bunların hepsine odaklanıyor.
Kuvvet çok önemlidir. Çünkü alışveriş torbalarını taşımak, çocuğunu kaldırmak, bavulunu baş üstü dolaba koymak gibi işlevsel hareketlerde sana yardımcı olur. O yüzden, kaslarının şişmesinden korkmak yerine kuvvet egzersizlerinin kaliteli bir programın parçası olarak daha etkili hareket etmene yardımcı olacağına odaklan.