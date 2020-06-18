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Rehberlik ve Beslenme

Kuvvetten Korkma

Hazırlayan: Joe Holder

Kuvvet Antrenmanından Korkma

Farklı kuvvet türleri hakkında bilgi edin ve bunları antrenmanlarında nasıl kullanabileceğini öğren.

Çalıştırdığım kişilerden bazılarında şöyle bir yanlış kanı var: Ağırlık kaldırırsan kas kütlen aşırı artar ve profesyonel vücut geliştiricilere dönersin. Ancak çoğu kişi için kuvvet kazanmak, kaslarını şişirmekten ziyade yapısal olarak güçlenmek anlamına geliyor. Yani vücudunun istediğin işi yapacak kadar kuvvetli olmasına yardımcı oluyorsun.

Aslında farklı kuvvet türleri var ve antrenmanlarım bunların hepsine odaklanıyor.

  1. Maksimal Kuvvet:  Kuvvete odaklanmak için çalıştırdığım kişilerden kaldırabildikleri en yüksek ağırlığı kaldırmalarını veya itmelerini istiyorum. Böylece kapasiteleri üzerinde çalışıyorlar ve maksimum kapasitelerini düzenli bir şekilde artırıyorlar.
  2. İşlevsel Kuvvet:  Bazen kuvvete odaklanmak, sadece genel vücut ağırlığı yeterliliğine odaklanmak anlamına geliyor. Yani bir rutinde ek ağırlık kullanmadan, kendi ağırlığını hareket ettirmeye odaklanıyoruz.
  3. Kuvvet Dayanıklılığı:  Bunda kuvvetini uzun bir süre, aşırı yorulmadan uyguluyorsun. Örneğin en az 15 tekrar yapıyorsun ya da dik bir yokuşu çıkıyorsun.
Kuvvet Antrenmanından Korkma

Kuvvet çok önemlidir. Çünkü alışveriş torbalarını taşımak, çocuğunu kaldırmak, bavulunu baş üstü dolaba koymak gibi işlevsel hareketlerde sana yardımcı olur. O yüzden, kaslarının şişmesinden korkmak yerine kuvvet egzersizlerinin kaliteli bir programın parçası olarak daha etkili hareket etmene yardımcı olacağına odaklan.

Kuvvet Antrenmanından Korkma

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Kuvvet Antrenmanından Korkma

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