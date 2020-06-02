Kusursuz Yan Lunge ve Çeşitlemeleri

Başlangıç seviyesindeysen önce duruşuna odaklan (buna daha sonra değineceğiz). Bacak başına 8 ila 10 tekrarlı 2 veya 3 setle başla. Tekrarları düzgün şekilde (yani yavaş ve kontrollü bir şekilde) ve sadece vücut ağırlığını kullanarak yapmaya çalış. Seviyen daha ileriyse duruşuna dikkat etmeyi elden bırakmadan harekete ağırlık ekleyerek, tekrar ve set sayısını artırarak ve varyasyonlar ekleyerek yoğunluğu artırabilirsin.



Yan lunge hareketini evde veya seyahat ederken her türlü antrenmana ekleyebilirsin. Kuvvet antrenmanından daha fazla verim almak için hareketi ağırlıkla yapabilir ya da nabzını hızlandırmak için bir yüksek yoğunluklu interval antrenmanına yürümeli veya zıplamalı lunge hareketini ekleyebilirsin.



Yaptığın antrenman ne olursa olsun, bu hareketten önce birkaç dakika hareket kabiliyeti antrenmanı yaparak kalçanı esnetmeli ve aktivasyon egzersizleriyle kalça kaslarını çalıştırmalısın. Böylece kasların harekete hazır olur ve hareket aralığın artar.