Küçük Hedefler Belirlemeyi Öğren

Bugüne kadar hepimiz kendimize bir hedef belirlemişizdir. Hedef belirlemek işin kolay kısmıdır; çünkü büyük hayaller kurmak çok eğlenceli olabilir. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek ise işin zor olan kısmıdır.

Büyük hedefini daha spesifik, gerçekleştirmesi kolay küçük hedeflere ayırmanı tavsiye ediyorum.

Örneğin, çalıştırdığım kişilerden bazıları hedeflerinin şekle girmek olduğunu söylüyor. Bu, büyük bir hedeftir. Gerçekleştirilmesi gereken bir son tarihi yoktur ve bu hedefe ulaşıp ulaşmadığını nicel olarak ölçecek bir yol da bulunmamaktadır. O yüzden kolayca başka bir zamana ertelenebilir.

Bu nedenle çalıştırdığım kişilerden daha net olmalarını istiyorum. "Şekle girmek istiyorum, o yüzden antrenman yapmaya başlayacağım." Evet, bu öncekine göre daha iyi ama hala yeterince net değil.