Küçük Hedefler Belirlemeyi Öğren
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Betina Gozo
Büyük hayallerini, uygulaması ve ulaşması kolay görevlere nasıl bölebilirsin?
Bugüne kadar hepimiz kendimize bir hedef belirlemişizdir. Hedef belirlemek işin kolay kısmıdır; çünkü büyük hayaller kurmak çok eğlenceli olabilir. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek ise işin zor olan kısmıdır.
Büyük hedefini daha spesifik, gerçekleştirmesi kolay küçük hedeflere ayırmanı tavsiye ediyorum.
Örneğin, çalıştırdığım kişilerden bazıları hedeflerinin şekle girmek olduğunu söylüyor. Bu, büyük bir hedeftir. Gerçekleştirilmesi gereken bir son tarihi yoktur ve bu hedefe ulaşıp ulaşmadığını nicel olarak ölçecek bir yol da bulunmamaktadır. O yüzden kolayca başka bir zamana ertelenebilir.
Bu nedenle çalıştırdığım kişilerden daha net olmalarını istiyorum. "Şekle girmek istiyorum, o yüzden antrenman yapmaya başlayacağım." Evet, bu öncekine göre daha iyi ama hala yeterince net değil.
"Büyük hedefini bölebileceğin en küçük hedef nedir?"
Betina Gozo
"Şekle girmek istiyorum, o yüzden önümüzdeki ay her hafta üç antrenman yapacağım." İşte bu, ulaşabileceğin bir hedeftir.
Hedefinin daha sağlıklı beslenmek olduğunu düşünelim. Bu hedef son derece muğlak ve ulaşılamayacak kadar büyük bir hedeftir.
Bu büyük hedefe ulaşmana yardımcı olması için yapabileceğin şeyler nedir? Bunları bul ve küçük hedefler belirle.
Kendine, "Bu hafta kolayı keseceğim." ya da "Bu hafta geceleri jelibon yerine meyve yiyeceğim." de. "Jelibon yiyemem." dersen mutsuz olacağını garanti ederim. Bu, kendini kısıtlamaktır ve yapman gereken şey kendini kısıtlamak değil, bir hedef belirlemektir. O yüzden hedefini, büyük hedefine ulaşmana yardımcı olacak bir eylem şeklinde ifade et.
Küçük hedeflerine ulaşmayı sürdürdükçe (yani haftada üç kez antrenman yaptıkça ya da jelibon yerine meyve yedikçe) büyük sonuçlar alacağından eminim.