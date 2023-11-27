Atığı azaltmak, daha uzun süre kullanabilmek için ayakkabılarımıza iyi bakmamız gibi basit bir şeyle başlayabilir. Ayakkabılarını takım arkadaşın gibi düşün. Bırak amaçları doğrultusunda yaşasınlar. Günlük alışkanlıkların, büyük değişimlerin öncüsüdür. Birlikte çalıştığımızda ortak eylemlerimizin ne kadar büyük bir farklılık yaratacağını düşün.



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