Temiz tut, kullanım ömrünü uzat.
Kimse en sevdiği ayakkabıya veda etmek istemez. Biraz bakımla ayakkabının kullanım ömrünü sandığından çok daha fazla uzatabilirsin. Ayakkabını ne kadar uzun süre kullanırsan kendine ve gezegenimize de o kadar iyilik yapmış olursun.
Onlara yeniden hayat ver
Atığı azaltmak, daha uzun süre kullanabilmek için ayakkabılarımıza iyi bakmamız gibi basit bir şeyle başlayabilir. Ayakkabılarını takım arkadaşın gibi düşün. Bırak amaçları doğrultusunda yaşasınlar. Günlük alışkanlıkların, büyük değişimlerin öncüsüdür. Birlikte çalıştığımızda ortak eylemlerimizin ne kadar büyük bir farklılık yaratacağını düşün.
Move To Zero girişimlerimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsan aşağıya tıklayarak sıfır karbon ile sıfır atık yolculuğumuz hakkında daha fazlasını keşfet.
Doğru Adımları Uygula
İster koşarken çamura ister yürürken su birikintisine bas, ayakkabını temiz tutarak daha fazla açık hava macerası için kullanım ömrünü artırabilirsin. Her malzemenin temizliği farklıdır. Koşu ayakkabıların çamur olduysa ayakkabını nasıl temizleyeceğini öğrenmek için aşağıdaki rehbere göz atabilirsin.
Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi
Nike'ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için çıktığı sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu olan Move to Zero girişiminin parçası olarak geri dönüştürülmüş veya organik içerikle üretilen koşu stillerini keşfet.
Temiz tut, kullanım ömrünü uzat.
Kimse en sevdiği ayakkabıya veda etmek istemez. Biraz bakımla ayakkabının kullanım ömrünü sandığından çok daha fazla uzatabilirsin. Ayakkabını ne kadar uzun süre kullanırsan kendine ve gezegenimize de o kadar iyilik yapmış olursun.
Onlara yeniden hayat ver
Atığı azaltmak, daha uzun süre kullanabilmek için ayakkabılarımıza iyi bakmamız gibi basit bir şeyle başlayabilir. Ayakkabılarını takım arkadaşın gibi düşün. Bırak amaçları doğrultusunda yaşasınlar. Günlük alışkanlıkların, büyük değişimlerin öncüsüdür. Birlikte çalıştığımızda ortak eylemlerimizin ne kadar büyük bir farklılık yaratacağını düşün.
Move To Zero girişimlerimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsan aşağıya tıklayarak sıfır karbon ile sıfır atık yolculuğumuz hakkında daha fazlasını keşfet.
Doğru Adımları Uygula
İster koşarken çamura ister yürürken su birikintisine bas, ayakkabını temiz tutarak daha fazla açık hava macerası için kullanım ömrünü artırabilirsin. Her malzemenin temizliği farklıdır. Koşu ayakkabıların çamur olduysa ayakkabını nasıl temizleyeceğini öğrenmek için aşağıdaki rehbere göz atabilirsin.
Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi
Nike'ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için çıktığı sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu olan Move to Zero girişiminin parçası olarak geri dönüştürülmüş veya organik içerikle üretilen koşu stillerini keşfet.