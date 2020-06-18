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Beslenme

Klasik Sebzeler ve Dip Sos

Hazırlayan: Nike Training

Klasik Sebzeler ve Dip Sos

Bu popüler lezzetli atıştırmalığı hazırlamak yalnızca 5 dakika sürer. 4 kişiliktir.

Hazırlaması çok hızlı ve kolay olan bu popüler lezzetli atıştırmalık, vitamin doludur. Hemen dene.

Vitamin ve mineral deposu olan, lezzetli bir atıştırmalık. Vejetaryendir. Gluten ve kuru yemiş içermez.

Malzemeler

4 havuç
200 g Tatlı Bezelye
200 g Turp
2 Su Bardağı Yoğurt
Zeytinyağı
Tuz
Tercih ettiğin baharatlar

Hazırlanışı

Sebzeleri ikiye veya daha küçük parçalara böl. Yoğurdu, zeytinyağını, tuzu ve isteğe bağlı olarak baharatları (sarımsak tozu ve taze ot gibi) karıştır. Sebzeleri sosa batırıp ye!

Bir Porsiyonun Besin Bilgileri

223 Kalori
21 g Karbonhidrat
9 g Protein
13 g Yağ

Lifesum'dan Sağlıklı Tarifler.

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Klasik Sebzeler ve Dip Sos

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Klasik Sebzeler ve Dip Sos

Nike Training Club'a Katıl

Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

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