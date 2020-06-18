Klasik Sebzeler ve Dip Sos

Hazırlayan: Nike Training
Bu popüler lezzetli atıştırmalığı hazırlamak yalnızca 5 dakika sürer. 4 kişiliktir.
Hazırlaması çok hızlı ve kolay olan bu popüler lezzetli atıştırmalık, vitamin doludur. Hemen dene.
Vitamin ve mineral deposu olan, lezzetli bir atıştırmalık. Vejetaryendir. Gluten ve kuru yemiş içermez.
Malzemeler
4 havuç
200 g Tatlı Bezelye
200 g Turp
2 Su Bardağı Yoğurt
Zeytinyağı
Tuz
Tercih ettiğin baharatlar
Hazırlanışı
Sebzeleri ikiye veya daha küçük parçalara böl. Yoğurdu, zeytinyağını, tuzu ve isteğe bağlı olarak baharatları (sarımsak tozu ve taze ot gibi) karıştır. Sebzeleri sosa batırıp ye!
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
223 Kalori
21 g Karbonhidrat
9 g Protein
13 g Yağ