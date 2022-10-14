Les Hijabeuses: Founé Diawara ile Önyargılarla Savaşma Üzerine

Yedi kardeşin ikincisi olan Founé, doğuştan lider. Meraklı karakteri, küçük kardeşleri için mükemmel bir rol model olmasını sağlamış. Yeni şeyler öğrenmeye hep istekli olan Founé, genelde birkaç şeyi aynı anda yaparmış. 2014'te Kadınlar Dünya Kupası'ndan ilham alarak yeni hobisi olan futbola başlamış.



Founé, ilk futbol kulübüne 14 yaşında katılmış. Bir takımın parçası olduğu için çok mutluymuş. Sahadaki her hareketi; top sürdüğü, takım arkadaşlarına pas attığı ve topu hızla fileye gönderdiği her an, ona koreografili güzel bir dans gibi geliyormuş.