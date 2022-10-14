Les Hijabeuses: Founé Diawara ile Önyargılarla Savaşma Üzerine

Rebel Girls'ün Derlediği Hikayeler
Founé Diawara
Founé Diawara, kültürel kimliği yüzünden kendini bir yabancı gibi hissediyormuş. Bir gün, bakış açısı olumlu şekilde değişmiş. Viral bir sosyal medya kampanyası sayesinde nasıl bir kadın futbolu topluluğunun eş başkanı olduğunu öğren.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, Fransız. Doğum Tarihi: 4 Ekim 1999. Çizim: Lauwaart.
Yedi kardeşin ikincisi olan Founé, doğuştan lider. Meraklı karakteri, küçük kardeşleri için mükemmel bir rol model olmasını sağlamış. Yeni şeyler öğrenmeye hep istekli olan Founé, genelde birkaç şeyi aynı anda yaparmış. 2014'te Kadınlar Dünya Kupası'ndan ilham alarak yeni hobisi olan futbola başlamış.
Founé, ilk futbol kulübüne 14 yaşında katılmış. Bir takımın parçası olduğu için çok mutluymuş. Sahadaki her hareketi; top sürdüğü, takım arkadaşlarına pas attığı ve topu hızla fileye gönderdiği her an, ona koreografili güzel bir dans gibi geliyormuş.
"Kadınların tüm bu kimliklere sahip olmasını istiyoruz."
Takımıyla bir yıl antrenman yaptıktan sonra sonunda sahaya çıkmış ve gerçek ilk maçında oynamaya hazırlanmış. Ama sahaya adımını attığı an, hakem onu durdurmuş.
Hijab takamayacağını, buna izin verilmediğini söylemiş.
Founé hayal kırıklığına uğramış. Onun için hijab'ı, bir Müslüman olarak duyduğu inancın önemli bir simgesiydi ve kimliğinin bir parçasıydı. Oynamak için onu çıkaramazdı. Oyunun geri kalanını, üzgün ve kızgın bir halde kulübeden izlemiş.
"Yalnızca oynamak istedim." diyor. "Takımıma katkıda bulunmak istedim."
Founé, üzüntüsüne yenik düşmek yerine doğuştan gelen liderlik yeteneklerini kullanmaya karar vermiş. Kadın sporundaki ayrımcılığı durdurmayı hedefleyen bir kampanyayı duymuş ve kampanyaya katılmış.
Hareket, Fransa'nın futbola getirdiği hijab yasağıyla ilgili bir Instagram videosu paylaşılmasıyla başladı. Ülkenin dört bir yanındaki insanlar buna tepki gösterdi. Kadınlar ayrımcılığa uğradıkları anları ve bu yasağın onları spordan nasıl uzaklaştırdığını anlattı.
Founé, hijab giymek isteyen kadınları destekleyen bir futbol topluluğu olan Les Hijabeuses'ün eş başkanı olarak mücadelesini sürdürdü. Founé, antrenmandan kalan vaktinde üniversiteye giderek insan haklarıyla ilgili eğitimini sürdürüyor. Kadınların sevdikleri şeyleri yapmak için kimliklerinden ödün vermeyeceği bir gelecek için çabalıyor.