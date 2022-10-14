Ellen küçükken yerinde duramazmış. Netbol oynamış, dans dersleri almış ve uzun atlama çalışmış. Hep hareket halindeymiş. Okulda en sevdiği ders beden eğitimiymiş.



Uzun bir süre boyunca uzun atlama sahasında toz içinde kaldığı günleri, zorlu ama bir o kadar eğlenceli dans provalarını muhasebecilik gibi daha geleneksel bir kariyer için bırakmak zorunda kalacağını düşünmüş. Ancak büyüdükçe okulu bitirdikten sonra da tutkusunu sürdürebileceği yöntemler aramaya başlamış. Ne olacaktı? Profesyonel bir sporcu mu? Hakem mi? Yoksa spor gazetecisi mi?