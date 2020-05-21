Sağlıklı ve Doyurucu Tavuklu Wrap

Doyurucu Tavuklu Wrap
Beslenme
Son güncellenme tarihi: 11 Haziran 2020
Hazırlayan: Nike Training
Bu sağlıklı ve doyurucu yiyecek yalnızca 30 dakikada hazır olur. 4 kişiliktir.
Sağlıklı bir yiyecek arıyorsan bu leziz tavuklu wrap'i dene. Hazırlaması kolay olan bu tarif, protein açısından zengin olduğu için uzun süre enerji verir.
Tavuk, tortilla ve bezelyeyle yapılan bu dengeli ve doyurucu yiyecek, seni uzun süre tok tutar. Kuru yemiş içermez.
Malzemeler
616 g Tavuk Fileto
15 ml Zeytinyağı
450 g Bezelye
225 g Krem Peynir
1 Kırmızı Soğan
300 g Karışık Yeşil Salata
8 Tortilla, Tam Buğday Unundan
Hazırlanışı
- Fırını 218 dereceye ısıt.
- Bezelyeler donmuşsa bir kasede çöz.
- Tavuğa zeytinyağı, tuz ve istediğin baharatları ekle. Tavuğu fırın tepsisine koy ve yaklaşık 20 dakika (tavuk pişene kadar) fırınla. Tavuğu ince dilimler halinde kes ve bir kenara kaldır.
- Çatal kullanarak bezelyeleri krem peynirle püre haline getir. Tat vermesi için tuz ve karabiber ekle. Soğanı ince ince doğra. Bezelye-krem peynir karışımını tortillalara sür, sonra tavuğu, yeşillikleri ve soğanı ekle. İstiyorsan tortillaları ızgara tavasında ısıt. Afiyet olsun!
Hazırlanışı
- Fırını 220 dereceye ısıt.
- Bezelyeler donmuşsa bir kasede çöz.
- Tavuğa zeytinyağı, tuz ve istediğin baharatları ekle. Tavuğu fırın tepsisine koy ve yaklaşık 20 dakika (tavuk pişene kadar) fırınla. Tavuğu ince dilimler halinde kes ve bir kenara kaldır.
- Çatal kullanarak bezelyeleri krem peynirle püre haline getir. Tat vermesi için tuz ve karabiber ekle. Soğanı ince ince doğra. Bezelye-krem peynir karışımını tortillalara sür, sonra tavuğu, yeşillikleri ve soğanı ekle. İstiyorsan tortillaları ızgara tavasında ısıt. Afiyet olsun!
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
526 Kalori
55 g Karbonhidrat
45 g Protein
13 g Yağ