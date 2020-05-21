Doyurucu Tavuklu Wrap

Beslenme
Son güncellenme tarihi: 11 Haziran 2020

Hazırlayan: Nike Training

Sağlıklı ve Doyurucu Tavuklu Wrap

Bu sağlıklı ve doyurucu yiyecek yalnızca 30 dakikada hazır olur. 4 kişiliktir.

Sağlıklı bir yiyecek arıyorsan bu leziz tavuklu wrap'i dene. Hazırlaması kolay olan bu tarif, protein açısından zengin olduğu için uzun süre enerji verir.

Tavuk, tortilla ve bezelyeyle yapılan bu dengeli ve doyurucu yiyecek, seni uzun süre tok tutar. Kuru yemiş içermez.

Malzemeler

616 g Tavuk Fileto
15 ml Zeytinyağı
450 g Bezelye
225 g Krem Peynir
1 Kırmızı Soğan
300 g Karışık Yeşil Salata
8 Tortilla, Tam Buğday Unundan

Hazırlanışı

  1. Fırını 218 dereceye ısıt.
  2. Bezelyeler donmuşsa bir kasede çöz.
  3. Tavuğa zeytinyağı, tuz ve istediğin baharatları ekle. Tavuğu fırın tepsisine koy ve yaklaşık 20 dakika (tavuk pişene kadar) fırınla. Tavuğu ince dilimler halinde kes ve bir kenara kaldır.
  4. Çatal kullanarak bezelyeleri krem peynirle püre haline getir. Tat vermesi için tuz ve karabiber ekle. Soğanı ince ince doğra. Bezelye-krem peynir karışımını tortillalara sür, sonra tavuğu, yeşillikleri ve soğanı ekle. İstiyorsan tortillaları ızgara tavasında ısıt. Afiyet olsun!

Hazırlanışı

  1. Fırını 220 dereceye ısıt.
  2. Bezelyeler donmuşsa bir kasede çöz.
  3. Tavuğa zeytinyağı, tuz ve istediğin baharatları ekle. Tavuğu fırın tepsisine koy ve yaklaşık 20 dakika (tavuk pişene kadar) fırınla. Tavuğu ince dilimler halinde kes ve bir kenara kaldır.
  4. Çatal kullanarak bezelyeleri krem peynirle püre haline getir. Tat vermesi için tuz ve karabiber ekle. Soğanı ince ince doğra. Bezelye-krem peynir karışımını tortillalara sür, sonra tavuğu, yeşillikleri ve soğanı ekle. İstiyorsan tortillaları ızgara tavasında ısıt. Afiyet olsun!

Bir Porsiyonun Besin Bilgileri

526 Kalori
55 g Karbonhidrat
45 g Protein
13 g Yağ

Lifesum'dan Sağlıklı Tarifler.

Daha Fazla Bilgi Edin
Sağlıklı ve Doyurucu Tavuklu Wrap, Nike Training Club'a Katıl

Nike Training Club'a Katıl

Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

İndir
Sağlıklı ve Doyurucu Tavuklu Wrap, Nike Training Club'a Katıl

Nike Training Club'a Katıl

Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

İndir

Orijinal yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2020