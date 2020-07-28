Sağlıklı ve Doyurucu Tavuklu Wrap

Hazırlayan: Nike Training
Bu sağlıklı ve doyurucu yiyecek yalnızca 30 dakikada hazır olur. 4 kişiliktir.
Sağlıklı bir yiyecek arıyorsan bu leziz tavuklu wrap'i dene. Hazırlaması kolay olan bu tarif, protein açısından zengin olduğu için uzun süre enerji verir.
Tavuk, tortilla ve bezelyeyle yapılan bu dengeli ve doyurucu yiyecek, seni uzun süre tok tutar. Kuru yemiş içermez.
Malzemeler
616 g Tavuk Fileto
15 ml Zeytinyağı
450 g Bezelye
225 g Krem Peynir
1 Kırmızı Soğan
300 g Karışık Yeşil Salata
8 Tortilla, Tam Buğday Unundan
Hazırlanışı
Hazırlanışı
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
526 Kalori
55 g Karbonhidrat
45 g Protein
13 g Yağ