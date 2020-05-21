Sağlıklı ve Doyurucu Tavuklu Wrap

Sağlıklı bir yiyecek arıyorsan bu leziz tavuklu wrap'i dene. Hazırlaması kolay olan bu tarif, protein açısından zengin olduğu için uzun süre enerji verir.



Tavuk, tortilla ve bezelyeyle yapılan bu dengeli ve doyurucu yiyecek, seni uzun süre tok tutar. Kuru yemiş içermez.