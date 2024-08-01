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Gelecekteki Halime Mektup

1. Bölüm: B-Girl India
Son güncellenme tarihi: 1 Ağustos 2024
Okuma süresi: 3 dk
Break Dansçı India: Gelecekteki Halime Mektup

Gelecekteki India, 🫶

Nasılsın?

Sormak istediğim o kadar çok şey var ki nereden başlayacağımı bilemiyorum.

Önce en bariz olanını sorayım. Hollanda'yı temsil etmek nasıl bir histi? Her anından keyif aldık mı?

Peki, hep istediğimiz kadar seyahat edebiliyor muyuz? Belki bunu okurken muhteşem bir yerde bir break dans yarışmasında bile olabiliriz.

Break Dansçı India: Gelecekteki Halime Mektup

Nerede olduğumuz, neden gittiğimiz hiç fark etmiyor. Eminim ki bir şey asla değişmeyecek: Ailemiz ve arkadaşlarımız yanımızda (veya Instagram'da bir mesaj uzaklıkta) olacak.

Break dans tutkumuz olsa da tüm hayatımıza yön vermiyor. Bu yaklaşımımızı seviyorum. Hem kendimize hem de sevdiğimiz insanlara vakit ayırmaya öncelik veriyoruz. Bu asla değişmesin.

Break Dansçı India: Gelecekteki Halime Mektup
Break Dansçı India: Gelecekteki Halime Mektup, "Büyük bir hedef belirle ama yolculuğunda büyük, küçük demeden attığın her adımı kutla. Sorunlarını çözmeye çalışırken eğlenmeyi unutma. Yaptıklarının seni mutlu etmesi çok önemli. ❤️"

"Büyük bir hedef belirle ama yolculuğunda büyük, küçük demeden attığın her adımı kutla. Sorunlarını çözmeye çalışırken eğlenmeyi unutma. Yaptıklarının seni mutlu etmesi çok önemli. ❤️"

Bazen hayatın yorucu olabileceğini biliyorum. İşler birikiyor, çalışmalar yoğunlaşıyor, müsabakaları kaybettiğimizde üzüntüden yıkılıyoruz. Bunlar üst üste gelince başa çıkması zor olabilir.

Şu anda bunu duymaya ihtiyacın varsa diye söylüyorum, asla pes etme.

Çok fazla engeli aştık ve hepsinden bir şeyler öğrendik. Kaybettiğimiz her müsabaka bizi daha iyi bir break dansçı yapıyor. Çünkü her seferinde üzüntüyü kalbimizin en derinlerinde hissediyor, sonrasında daha güçlü bir şekilde geri dönmesini biliyoruz.

Break Dansçı India: Gelecekteki Halime Mektup

Bazen hayatın yorucu olabileceğini biliyorum. İşler birikiyor, çalışmalar yoğunlaşıyor, müsabakaları kaybettiğimizde üzüntüden yıkılıyoruz. Bunlar üst üste gelince başa çıkması zor olabilir.

Şu anda bunu duymaya ihtiyacın varsa diye söylüyorum, asla pes etme.

Çok fazla engeli aştık ve hepsinden bir şeyler öğrendik. Kaybettiğimiz her müsabaka bizi daha iyi bir break dansçı yapıyor. Çünkü her seferinde üzüntüyü kalbimizin en derinlerinde hissediyor, sonrasında daha güçlü bir şekilde geri dönmesini biliyoruz.

Break Dansçı India: Gelecekteki Halime Mektup

Zaferin kazanmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Bu bakış açımızı hiç değiştirme. Büyük bir hedef belirle ama yolculuğunda büyük, küçük demeden attığın her adımı kutla. Sorunlarını çözmeye çalışırken eğlenmeyi unutma. Yaptıklarının seni mutlu etmesi çok önemli. ❤️

Zaferlerimizi başkalarıyla yarıştırma. Böylece hep kazanmaya devam edebiliriz.

Neler yapacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum.

Geçmişteki Halin,
B-Girl India x

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Orijinal yayınlanma tarihi: 1 Ağustos 2024