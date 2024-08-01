Break Dansçı India: Gelecekteki Halime Mektup

Gelecekteki India, 🫶



Nasılsın?



Sormak istediğim o kadar çok şey var ki nereden başlayacağımı bilemiyorum.



Önce en bariz olanını sorayım. Hollanda'yı temsil etmek nasıl bir histi? Her anından keyif aldık mı?



Peki, hep istediğimiz kadar seyahat edebiliyor muyuz? Belki bunu okurken muhteşem bir yerde bir break dans yarışmasında bile olabiliriz.