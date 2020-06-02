Antrenmanına Daha İyi Konsantre Ol

Zihniyet
Son güncellenme tarihi: 2 Haziran 2020

Hazırlayan: Nike Training

Bu stratejiler, kendini bulmana ve konsantre olmana yardımcı olacak.

Özellikle şu günlerde, gün içinde kendi düşüncelerinin arasında kaybolmak işten bile değildir. Bu videoda Nike Master Trainer'ları Branden Collinsworth ve Alex Silver-Fagan, koşullar nasıl olursa olsun konsantre olmana ve anı yaşamana yardımcı olacak ipuçları paylaşıyor. Bu basit stratejileri kullanarak stresle başa çıkmayı, performansını iyileştirmeyi ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmayı öğren.

Yoga ve farkındalık, içinde bulunduğumuz anın farkına varmamızı sağlar. Sahip olduklarımızı ve kim olduğumuzu bize hatırlatır. O yüzden bir daha düşüncelerinde gelecekle ilgili endişeler veya geçmişle ilgili pişmanlıklar olduğu zaman durup nefes al ve yeniden odaklan. Nike Master Trainer'ları Branden Collinsworth ve Alex Silver-Fagan, yoga yaparken ve gündelik hayatta farkındalığını artırmak için neler yapabileceğini gösterecek.

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Antrenmanına Daha İyi Konsantre Ol, Nike Training Club'a Katıl

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Orijinal yayınlanma tarihi: 2 Haziran 2020