Minimalist üst kısım tasarımı ve tek hareketle sıkılan bağcık sistemi ile Air Jordan 9, en hafif ve en hızlı tepki veren Air Jordan olarak satışa sunuldu. MJ'in uluslararası ikon olma statüsünden ilham alan dört OG renk grubunun tabanında farklı dillerden ayrıntılar vardı. Bu ayrıntılar arasında bağımsızlık, özgürlük, sportif ve kuvvet gibi sözcükler bulunuyordu. Ayrıca oyunculara özel Air Jordan 9 modeli, MJ'in profesyonel sporlar arasında geçiş yapmasına atıfta bulunmak üzere basketbol için ayakkabı ve beyzbol için krampon içeriyordu.