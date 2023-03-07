Son güncellenme tarihi: 9 Mart 2023
Okuma süresi: 3 dk

Air Jordan Koleksiyonu

Air Jordan 9

Orijinal Lansman (1993)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / SİYAH - TRUE RED)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130182-100)

Air Jordan 9

Orijinal Lansman (1993)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / SİYAH - TRUE RED)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (130182-100)

Air Jordan 9'un Geçmişi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir
Air Jordan 9'un Geçmişi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

Oyun Devam Ediyor

Basketbolun zirvesinde arka arkaya üç yıldan sonra Michael Jordan sahalardan ayrıldı ve beyzbol oynamaya başladı. Ama parkelere ara vermesi, Air Jordan 9'un lansmanına engel olmadı. MJ MiLB'de vuruş yaparken Air Jordan serisi kültürdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu stil, 23 numara tarafından hiç giyilmese de ikon olarak tarihe adını yazdırdı.

Arşivlerden Gelen Tasarım

Parke ve Toprak Sahalar İçin Üretildi

Minimalist üst kısım tasarımı ve tek hareketle sıkılan bağcık sistemi ile Air Jordan 9, en hafif ve en hızlı tepki veren Air Jordan olarak satışa sunuldu. MJ'in uluslararası ikon olma statüsünden ilham alan dört OG renk grubunun tabanında farklı dillerden ayrıntılar vardı. Bu ayrıntılar arasında bağımsızlık, özgürlük, sportif ve kuvvet gibi sözcükler bulunuyordu. Ayrıca oyunculara özel Air Jordan 9 modeli, MJ'in profesyonel sporlar arasında geçiş yapmasına atıfta bulunmak üzere basketbol için ayakkabı ve beyzbol için krampon içeriyordu.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 7 Mart 2023