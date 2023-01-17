Air Jordan Koleksiyonu
Air Jordan 6
Orijinal Lansman Tarihi (1991)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/INFRARED)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (4391)
Air Jordan 6
Orijinal Lansman Tarihi (1991)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/INFRARED)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (4391)
Zaferin Onay Damgası
Michael Jordan, Chicago Bulls'u tarihindeki ilk finaline çıkarırken (ve nihayetinde ilk şampiyonluğunu kazandırırken) ayağında Air Jordan 6 vardı. Jordan ve kendi adını taşıyan ayakkabısı, sneaker dünyasının zirvesine çoktan çıkmış olsa da, bu zafer AJ 6 için duyulan heyecanı daha da artırdı. Silüet çok geçmeden popüler kültürün en büyük ikonlarının ayaklarında boy göstermeye başladı ve hem sahada hem de saha dışında, döneminin en popüler sneaker'ı oldu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Her Yönüyle Şık
MJ'in Alman spor arabasından ilham alan Air Jordan 6, hızlı ve şık bir görünüme sahipti. Neopren bilek kısmı, şeffaf kauçuk taban ve görünür Air birimi gibi zarif dokunuşlar, Tinker Hatfield'ın mimarlık içgüdülerini ayakkabının her noktasında yansıtıyordu. İlk kez 1991 yılında 5 renk grubuyla satışa sunulan Air Jordan 6; 2000, 2002 ve 2006 yıllarında retro sneaker olarak yeniden satışa sunuldu.