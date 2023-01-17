Michael Jordan, Chicago Bulls'u tarihindeki ilk finaline çıkarırken (ve nihayetinde ilk şampiyonluğunu kazandırırken) ayağında Air Jordan 6 vardı. Jordan ve kendi adını taşıyan ayakkabısı, sneaker dünyasının zirvesine çoktan çıkmış olsa da, bu zafer AJ 6 için duyulan heyecanı daha da artırdı. Silüet çok geçmeden popüler kültürün en büyük ikonlarının ayaklarında boy göstermeye başladı ve hem sahada hem de saha dışında, döneminin en popüler sneaker'ı oldu.