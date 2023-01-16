1989-1990 sezonunun sonunda, Jordan'ın eskisinden çok daha iyi olduğunu herkes kabul ediyordu. Cleveland'a karşı attığı 69 sayı ve 92 isabetli üçlük atışıyla (önceki sezonların toplamı sadece 58'di) kendi rekorlarını kıran Jordan'ın sergilediği performans, henüz sadece ısınmakta olduğunu gösteriyordu. Spike Lee'nin Mars Blackmon adlı ikonik karakterinin dünyaya tanıttığı AJ 5, 1990 yılında satışa sunuldu.