Air Jordan 5
Orijinal Lansman Tarihi (1990)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/METALLIC SILVER)
Orijinal Fiyat (125 $)
Stil Kodu (4384)
Air Jordan 5
Orijinal Lansman Tarihi (1990)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/METALLIC SILVER)
Orijinal Fiyat(125 $)
Stil Kodu (4384)
Güç Şekilleniyor
1989-1990 sezonunun sonunda, Jordan'ın eskisinden çok daha iyi olduğunu herkes kabul ediyordu. Cleveland'a karşı attığı 69 sayı ve 92 isabetli üçlük atışıyla (önceki sezonların toplamı sadece 58'di) kendi rekorlarını kıran Jordan'ın sergilediği performans, henüz sadece ısınmakta olduğunu gösteriyordu. Spike Lee'nin Mars Blackmon adlı ikonik karakterinin dünyaya tanıttığı AJ 5, 1990 yılında satışa sunuldu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Yüksekten Uçan Stil
Jordan'ın amansız stilinden ve 2. Dünya Savaşı'ndaki Amerikan savaş uçaklarından ilham alan Nike tasarımcısı Tinker Hatfield, Air Jordan 5'in orta tabanına köpek balığı dişini andıran şekiller yerleştirdi ve bunu şeffaf dış kısımla birleştirdi. Ayakkabının görünümü, basketbolun zirvesine çıkmak için mücadele veren ilham perisinin amansız stilini başarıyla yansıtıyordu.