1988 yılında satışa sunulan Air Jordan 3, otuz yıl boyunca Jordan'la iş birliği yapacak olan Tinker Hatfield'ın ilk tasarımıydı. Bu ortaklığın meyvesi olarak Tinker, bugün ikonik bir statüye ulaşan fil baskısını oluşturdu. AJ3 bugün hala dünyanın en ünlü sneaker silüetlerinden biri olmaya devam ediyor.