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Son güncellenme tarihi: 17 Ocak 2023
Okuma süresi: 2 dk

Air Jordan 3

Orijinal Lansman Tarihi (1988)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/CEMENT GRAY)
Orijinal Fiyat (100 $)
Stil Kodu (4365)

Air Jordan 3

Orijinal Lansman Tarihi (1988)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/CEMENT GRAY)
Orijinal Fiyat (100 $)
Stil Kodu (4365)

Air Jordan 3'ün Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir
Air Jordan 3'ün Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

Jumpman Doğuyor

Michael Jordan, üçüncü smaç yarışması için sahaya Air Jordan 3 ile çıktı ve unutulmaz bir uçuş performansına imza attı. Jordan'ın bu zaferiyle birlikte Jumpman ikonu da doğmuş oldu.

Arşivlerden Gelen Tasarım

İkonik İş Birliği

1988 yılında satışa sunulan Air Jordan 3, otuz yıl boyunca Jordan'la iş birliği yapacak olan Tinker Hatfield'ın ilk tasarımıydı. Bu ortaklığın meyvesi olarak Tinker, bugün ikonik bir statüye ulaşan fil baskısını oluşturdu. AJ3 bugün hala dünyanın en ünlü sneaker silüetlerinden biri olmaya devam ediyor.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 17 Ocak 2023