Air Jordan 3
Orijinal Lansman Tarihi (1988)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/CEMENT GRAY)
Orijinal Fiyat (100 $)
Stil Kodu (4365)
Air Jordan 3
Orijinal Lansman Tarihi (1988)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/CEMENT GRAY)
Orijinal Fiyat (100 $)
Stil Kodu (4365)
Jumpman Doğuyor
Michael Jordan, üçüncü smaç yarışması için sahaya Air Jordan 3 ile çıktı ve unutulmaz bir uçuş performansına imza attı. Jordan'ın bu zaferiyle birlikte Jumpman ikonu da doğmuş oldu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
İkonik İş Birliği
1988 yılında satışa sunulan Air Jordan 3, otuz yıl boyunca Jordan'la iş birliği yapacak olan Tinker Hatfield'ın ilk tasarımıydı. Bu ortaklığın meyvesi olarak Tinker, bugün ikonik bir statüye ulaşan fil baskısını oluşturdu. AJ3 bugün hala dünyanın en ünlü sneaker silüetlerinden biri olmaya devam ediyor.