Air Jordan 19
Orijinal Lansman Tarih
(2004)
Tasarımcı
(TATE KUERBIS)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(BEYAZ / CHROME – VARSITY RED)
Orijinal Fiyat
(165 $)
Stil Kodu
(307546-101)
Air Jordan 19
Orijinal Lansman Tarihi (2004)
Tasarımcı (TATE KUERBIS)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / CHROME – VARSITY RED)
Orijinal Fiyat (165 $)
Stil Kodu (307546-101)
Jordan, Gözünü Geleceğe Dikiyor
Michael Jordan, Air Jordan 19 modelini sahada giymemiş olabilir. Ama ayakkabının tasarımında onun istekleri ve hiçbir ayrıntıdan ödün vermeyen performans standartları belirleyici oldu. Jordan'ın performans standartlarını yakalamak isteyen Jordan markası ekibi, bir yandan da Jordan'ın mirasını devralan nesilde karşılık bulacak tasarım yeniliklerine devam etmek istiyordu. Zehirli Kara Mamba yılanının silüetini çağrıştıracak biçimde tasarlanan Air Jordan 19, ayakkabı dünyasının geleceği hakkında cesur bir tahminde bulunuyordu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Agresif ve Zarif
Tech-Flex üst kısmı ve Zoom Air yastıklamasıyla AJ 19, sahada çeviklik sunuyordu. Yüksek performansına ayak uyduran agresif tasarımına hakim olan yılan öğeleri, üstü kapalı bağcık trendinin şıklığını ve sofistike havasını yepyeni bir seviyeye çıkaran etkileyici bir estetik oluşturuyordu.