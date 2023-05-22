Son güncellenme tarihi: 23 Mayıs 2023
Okuma süresi: 3 dk

Air Jordan 19

Orijinal Lansman Tarih
(2004)
Tasarımcı
(TATE KUERBIS)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(BEYAZ / CHROME – VARSITY RED)
Orijinal Fiyat
(165 $)
Stil Kodu
(307546-101)

Air Jordan 19

Orijinal Lansman Tarihi (2004)
Tasarımcı (TATE KUERBIS)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ / CHROME – VARSITY RED)
Orijinal Fiyat (165 $)
Stil Kodu (307546-101)

Air Jordan 19'un Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

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Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir
Air Jordan 19'un Tarihi, SNKRS Uygulamasını İndir

SNKRS Uygulamasını İndir

Tüm lansmanlara ve kültürü şekillendiren topluluktan gelen birinci el bilgilere özel erişim.

Uygulamayı İndir

Jordan, Gözünü Geleceğe Dikiyor

Michael Jordan, Air Jordan 19 modelini sahada giymemiş olabilir. Ama ayakkabının tasarımında onun istekleri ve hiçbir ayrıntıdan ödün vermeyen performans standartları belirleyici oldu. Jordan'ın performans standartlarını yakalamak isteyen Jordan markası ekibi, bir yandan da Jordan'ın mirasını devralan nesilde karşılık bulacak tasarım yeniliklerine devam etmek istiyordu. Zehirli Kara Mamba yılanının silüetini çağrıştıracak biçimde tasarlanan Air Jordan 19, ayakkabı dünyasının geleceği hakkında cesur bir tahminde bulunuyordu.

Arşivlerden Gelen Tasarım

Agresif ve Zarif

Tech-Flex üst kısmı ve Zoom Air yastıklamasıyla AJ 19, sahada çeviklik sunuyordu. Yüksek performansına ayak uyduran agresif tasarımına hakim olan yılan öğeleri, üstü kapalı bağcık trendinin şıklığını ve sofistike havasını yepyeni bir seviyeye çıkaran etkileyici bir estetik oluşturuyordu.

Renk Grupları

Orijinal yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2023