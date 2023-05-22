Michael Jordan, Air Jordan 19 modelini sahada giymemiş olabilir. Ama ayakkabının tasarımında onun istekleri ve hiçbir ayrıntıdan ödün vermeyen performans standartları belirleyici oldu. Jordan'ın performans standartlarını yakalamak isteyen Jordan markası ekibi, bir yandan da Jordan'ın mirasını devralan nesilde karşılık bulacak tasarım yeniliklerine devam etmek istiyordu. Zehirli Kara Mamba yılanının silüetini çağrıştıracak biçimde tasarlanan Air Jordan 19, ayakkabı dünyasının geleceği hakkında cesur bir tahminde bulunuyordu.