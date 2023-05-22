Air Jordan 18
Orijinal Lansman Tarihi
(2003)
Tasarımcı
(TATE KUERBIS)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(SİYAH / SPORT ROYAL)
Orijinal Fiyat
(175 $)
Stil Kodu
(305869-041)
Air Jordan 18
Orijinal Lansman Tarihi (2003)
Tasarımcı (TATE KUERBIS)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH / SPORT ROYAL)
Orijinal Fiyat (175 $)
Stil Kodu (305869-041)
MJ, Tribünleri Son Kez Selamlıyor
16 Nisan 2003'te MJ, Philadelphia'da Washington Wizards formasıyla son NBA maçına çıktı. Maçın başında seyirciler tarafından üç dakika boyunca ayakta alkışlanan MJ'in ayağındaki AJ 18, önceki modellerden aldığı ilhamla Jordan'ın olağanüstü mirasının büyüklüğünü yansıtıyordu. İtalyan tasarımlarından ve lüks spor arabalardan esintiler taşıyan AJ 18 modelinde yarış dünyasını akıllara getiren zarif çizgiler, F1 yarış arabaları ve yarış pilotu ayakkabılarının ayrıntıları ve şık İtalyan ayakkabılarının sofistike dikişleri bir araya geliyordu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Krallara Layık
Süet ve deri gibi üstün kaliteli malzemelerden üretilen AJ 18, üç güzel renk grubuyla göz kamaştırıyordu. "Black Royal" renk grubuyla birlikte ayakkabının siyah süeti için fırça, temizlik havlusu ve Air Jordan 18 Sürücü Kılavuzu kitapçığı veriliyordu. MJ'in sahada giydiği son Air Jordan olan AJ18, efsane ismin en küçük ayrıntılardan bile ödün vermeyen standartlarını yansıtıyordu.