Süet ve deri gibi üstün kaliteli malzemelerden üretilen AJ 18, üç güzel renk grubuyla göz kamaştırıyordu. "Black Royal" renk grubuyla birlikte ayakkabının siyah süeti için fırça, temizlik havlusu ve Air Jordan 18 Sürücü Kılavuzu kitapçığı veriliyordu. MJ'in sahada giydiği son Air Jordan olan AJ18, efsane ismin en küçük ayrıntılardan bile ödün vermeyen standartlarını yansıtıyordu.