2001-02 sezonunun başında, Michael Jordan yeni rolü olan Washington Wizards başkanlığına alışmaya çalışıyordu. On yıldan uzun sürenin ardından ilk kez yeni bir tasarımcının imzasını taşıyan Air Jordan 16, sökülebilir mıknatıslı bağcık korumasıyla bu geçiş dönemini yansıtıyordu. Ayakkabının hem sahada hem de şık ortamlarda giyilebilmesini sağlayan bu koruma, Jordan'ın tüm dünyayı şaşırtıp 2001 sezon öncesinde Wizards'a oyuncu olarak katılmasının da habercisi gibiydi.