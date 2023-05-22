Air Jordan Koleksiyonu
Air Jordan 16
Orijinal Lansman Tarihi
(2001)
Tasarımcı
(WILSON SMITH III)
Orijinal Tasarım
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk
(SİYAH/VARSITY RED)
Orijinal Fiyat
(160 $)
Stil Kodu
(136059-061)
Air Jordan 16
Orijinal Lansman Tarihi (2001)
Tasarımcı (WILSON SMITH III)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/VARSITY RED)
Orijinal Fiyat (160 $)
Stil Kodu (136059-061)
Jordan'ın Üzerindeki Sır Perdesi Kalkıyor
2001-02 sezonunun başında, Michael Jordan yeni rolü olan Washington Wizards başkanlığına alışmaya çalışıyordu. On yıldan uzun sürenin ardından ilk kez yeni bir tasarımcının imzasını taşıyan Air Jordan 16, sökülebilir mıknatıslı bağcık korumasıyla bu geçiş dönemini yansıtıyordu. Ayakkabının hem sahada hem de şık ortamlarda giyilebilmesini sağlayan bu koruma, Jordan'ın tüm dünyayı şaşırtıp 2001 sezon öncesinde Wizards'a oyuncu olarak katılmasının da habercisi gibiydi.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Majestelerinin İmzası
Dikkat çekici bağcık korumasıyla bilinen AJ16, Jordan kataloğundaki en tanıdık tasarım öğelerinden bazılarını da yenilemişti. Rugan deri öğeler ve şeffaf taban, ayakkabının ikonik mirasını sağlamlaştırırken Jordan'ın şaşırtıcı dönüşüne yaraşır yeni öğeleri de tasarıma ekliyordu.