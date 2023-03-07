Air Jordan Koleksiyonu
Air Jordan 12
Orijinal Lansman Tarihi (1996)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/SİYAH - TAXI)
Orijinal Fiyat (135 $)
Stil Kodu (130690-101)
Air Jordan 12
Orijinal Lansman Tarihi (1996)
Tasarımcı (TINKER HATFIELD)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (BEYAZ/SİYAH - TAXI)
Orijinal Fiyat (135 $)
Stil Kodu (130690-101)
Jordan Ortalığı Kasıp Kavuruyor
Michael Jordan, 1996-1997 sezonunda sahaları kasıp kavurdu ve basketbolun en unutulmaz olaylarından birine imza attı. Finallerin beşinci maçında (yani Jordan'ın 39,5 derece ateşle oynadığı o ünlü maçta), Utah Jazz'a karşı 38 sayı, yedi ribaunt ve beş asistlik bir performans sergiledi. Takımına şampiyonluğu kazandıracak olan bu sarsılmaz azmi, AJ 12'nin teknolojisinin ve yapısının da ilham kaynağı oldu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
Parlak Tasarım
Tinker Hatfield tarafından tasarlanan ve 1996'da satışa sunulan AJ 12, Japon bayrağından ilham alan siyah-beyaz bir renk grubuyla lanse edildi. Önceki Air Jordan modellerinin efsanevi başarısını sürdüren tasarım, koleksiyoncuların favori ayakkabılarından biri haline geldi. 1997 yılında kırmızı renk grubuyla satışa sunulan AJ 12; 2003, 2009 ve 2016 yıllarında retro model olarak yeniden satışa sunuldu.