Michael Jordan, 1996-1997 sezonunda sahaları kasıp kavurdu ve basketbolun en unutulmaz olaylarından birine imza attı. Finallerin beşinci maçında (yani Jordan'ın 39,5 derece ateşle oynadığı o ünlü maçta), Utah Jazz'a karşı 38 sayı, yedi ribaunt ve beş asistlik bir performans sergiledi. Takımına şampiyonluğu kazandıracak olan bu sarsılmaz azmi, AJ 12'nin teknolojisinin ve yapısının da ilham kaynağı oldu.