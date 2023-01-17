NBA'de farklı renk gruplarıyla giyilen ilk ayakkabı olan bu stilin OG siyah-kırmızı renk grubu, ligin forma politikasını ihlal ettiği için yasaklanmıştı ve bu ayakkabıyı giyenlere maç başına 5000 $ ceza kesileceği söylenmişti. OG'nin mirasını sürdüren Air Jordan 1 Retro, basketbolun yaratıcı potansiyelini genişleten ve basketbolun stil ve kültür ile bağlantısını yeniden tanımlayan efsaneyi onurlandırıyor.