Air Jordan 1
Orijinal Lansman Tarihi (1985)
Tasarımcı (PETER MOORE)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/KIRMIZI)
Orijinal Fiyat (65 $)
Stil Kodu (4281)
Air Jordan 1
Orijinal Lansman Tarihi (1985)
Tasarımcı (PETER MOORE)
Orijinal Tasarım (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Renk (SİYAH/KIRMIZI)
Orijinal Fiyat (65 $)
Stil Kodu (4281)
Efsaneyi Başlatan 1
Bu ikon, doğduğu anda basketbol dünyasını değiştirdi. 1985 yılında satışa sunulan Air Jordan, en az Michael Jordan kadar karizmatik olan silüetiyle tüm dünyayı kasıp kavurdu.
Arşivlerden Gelen Tasarım
İlk Günden İtibaren Meydan Okuyan, Güçlü Tasarım
NBA'de farklı renk gruplarıyla giyilen ilk ayakkabı olan bu stilin OG siyah-kırmızı renk grubu, ligin forma politikasını ihlal ettiği için yasaklanmıştı ve bu ayakkabıyı giyenlere maç başına 5000 $ ceza kesileceği söylenmişti. OG'nin mirasını sürdüren Air Jordan 1 Retro, basketbolun yaratıcı potansiyelini genişleten ve basketbolun stil ve kültür ile bağlantısını yeniden tanımlayan efsaneyi onurlandırıyor.