Güç Toplama İstasyonuna

Hareket
Son güncellenme tarihi: 29 Mayıs 2020

Hazırlayan: Nike Training

Çocukları Harekete Geçir ve Tüm Aile Antrenman Yapın

Hareket etmeye keyif katan bu ipuçlarıyla aileni hareket etmeye istekli ve hazır hale getir.

Aileler, toplanın! Hepinizi eğlendirecek, fit tutacak ve kuvvetlendirecek bir antrenmanımız var. Farklı hızlarda kalp atışlarını hızlandırıp vücudunuzu hareket ettireceğiniz bu antrenmanda, bitiş çizgisine ulaştığınız zaman hem sen hem de çocukların mutlu bir yorgunluk yaşayacak.

Tüm aileyi aktif tutmaktan daha önemli hiçbir şey yoktur. Kendimizi genellikle işe veya derslere kaptırıyoruz fakat birlikte aktif olmak, aile bağlarını kuvvetlendirmenin neşeli bir yoludur. O yüzden ekibini topla ve güç toplama istasyonundaki yerinizi alın. Burası bahçeniz veya salonunuzdaki halı olabilir. İstasyonunuz neresi olursa olsun, ailenle birlikte ter atmaya hazır ol.

Çocukları Harekete Geçir ve Tüm Aile Antrenman Yapın

İşi ilginç hale getirelim

Güç Toplama İstasyonu antrenmanında dizler yukarı çekilir ve dirsekler geriye atılır. Bu yüzden her harekette ailene evin içinde yürüyüş yaptırmaya ne dersin? Sevdiğiniz bir şarkıyı söyleyerek yürürken mobilyalara ve birbirinize çarpmamaya dikkat edin. Hareketleri en iyi yapan ve baştan sona şarkı söyleyen, birinci olur. Birinci olan kişi ailenin akşam yapacağı aktiviteyi belirler. Oyun başlasın!

Hazırlan… Başla!

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Çocukları Harekete Geçir ve Tüm Aile Antrenman Yapın, Nike Training Club'a Katıl

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Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

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Orijinal yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2020