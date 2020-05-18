Çocukları Harekete Geçir ve Tüm Aile Antrenman Yapın

Aileler, toplanın! Hepinizi eğlendirecek, fit tutacak ve kuvvetlendirecek bir antrenmanımız var. Farklı hızlarda kalp atışlarını hızlandırıp vücudunuzu hareket ettireceğiniz bu antrenmanda, bitiş çizgisine ulaştığınız zaman hem sen hem de çocukların mutlu bir yorgunluk yaşayacak.



Tüm aileyi aktif tutmaktan daha önemli hiçbir şey yoktur. Kendimizi genellikle işe veya derslere kaptırıyoruz fakat birlikte aktif olmak, aile bağlarını kuvvetlendirmenin neşeli bir yoludur. O yüzden ekibini topla ve güç toplama istasyonundaki yerinizi alın. Burası bahçeniz veya salonunuzdaki halı olabilir. İstasyonunuz neresi olursa olsun, ailenle birlikte ter atmaya hazır ol.