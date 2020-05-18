Çocukları Harekete Geçir ve Tüm Aile Antrenman Yapın

Güç Toplama İstasyonuna
Hareket
Hazırlayan: Nike Training
Hareket etmeye keyif katan bu ipuçlarıyla aileni hareket etmeye istekli ve hazır hale getir.
Aileler, toplanın! Hepinizi eğlendirecek, fit tutacak ve kuvvetlendirecek bir antrenmanımız var. Farklı hızlarda kalp atışlarını hızlandırıp vücudunuzu hareket ettireceğiniz bu antrenmanda, bitiş çizgisine ulaştığınız zaman hem sen hem de çocukların mutlu bir yorgunluk yaşayacak.
Tüm aileyi aktif tutmaktan daha önemli hiçbir şey yoktur. Kendimizi genellikle işe veya derslere kaptırıyoruz fakat birlikte aktif olmak, aile bağlarını kuvvetlendirmenin neşeli bir yoludur. O yüzden ekibini topla ve güç toplama istasyonundaki yerinizi alın. Burası bahçeniz veya salonunuzdaki halı olabilir. İstasyonunuz neresi olursa olsun, ailenle birlikte ter atmaya hazır ol.
İşi ilginç hale getirelim
Güç Toplama İstasyonu antrenmanında dizler yukarı çekilir ve dirsekler geriye atılır. Bu yüzden her harekette ailene evin içinde yürüyüş yaptırmaya ne dersin? Sevdiğiniz bir şarkıyı söyleyerek yürürken mobilyalara ve birbirinize çarpmamaya dikkat edin. Hareketleri en iyi yapan ve baştan sona şarkı söyleyen, birinci olur. Birinci olan kişi ailenin akşam yapacağı aktiviteyi belirler. Oyun başlasın!
Hazırlan… Başla!