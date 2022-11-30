ลุคแห่ง Nike FC: Nicole
วัฒนธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ของ Nicole โดดเด่นเสมอ ทั้งในทีมฟุตบอลระดับรากหญ้าที่มีเธอเป็นหัวหอก ในงานศิลปะอันจัดจ้านบาดตาของเธอ และในสไตล์เฉพาะตัวของเธอเอง
"สไตล์เหนือสไตล์" เป็นซีรีส์ที่จะพาไปค้นหาคำตอบว่าครีเอทีฟรุ่นใหม่ไฟแรงถักทอสไตล์กับอัตลักษณ์ส่วนตัวเข้าด้วยกันอย่างไรให้ลงตัว
"สไตล์สาวนักเตะผสานความเป็น It-Girl" นี่คือสไตล์เฉพาะตัวของ Nicole Chui ซึ่งเธอได้สรุปให้กับเราผ่านอีเมล และเราก็รู้ทันทีว่าอยากไปพบกับเธอ
Nicole โตมากับการเล่นฟุตบอลในฮ่องกง จากนั้นเธอก็ค้นพบความรักที่มีต่อเกมกีฬานี้อีกครั้งผ่านวัฒนธรรมหนังสือทำมือหลังจากย้ายไปอยู่ที่ลอนดอน และในตอนนี้ กีฬาก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆ ด้านในชีวิตของเธอ ไม่ว่าในด้านศิลปะ เสื้อผ้า ไปจนถึงทีมระดับรากหญ้าและชุมชนอันเปิดกว้างที่เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
"บางคนก็บอกว่าลุคของฉันเป็นลุคที่ 'พร้อมเล่นฟุตบอลทุกเมื่อ'" Nicole กล่าว "ถึงจะไม่ได้ตั้งใจ แต่ทุกชุดที่ฉันใส่จะมีไอเท็มที่เกี่ยวกับกีฬาเสมอ" และศิลปินงานปักผู้นี้ก็ชอบที่จะนำไอเท็มเหล่านั้นมามิกซ์แอนด์แมตช์กับสีสันสดใสและเท็กซ์เจอร์ที่คาดไม่ถึง
เรามาพบกับ Nicole ใกล้แฟลตของเธอในอีสต์ลอนดอน ณ ร้านขายเส้นด้ายร้านประจำของ Nicole เพื่อแต่งสไตล์ด้วยไอเท็มจากคอลเลกชันทีมชาติล่าสุดของเรา เลื่อนลงเพื่อดูชุดของ Nicole ที่ผสมผสานอุปกรณ์ฟุตบอลเข้ากับไอเท็มโปรดจากตู้เสื้อผ้าของเธอเองอย่างไร้ที่ติ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
"[งานศิลปะแบบปัก] ของฉันทั้งจัดจ้าน บาดตา และแปลกใหม่ ซึ่งก็คล้ายกับสิ่งที่ฉันใส่ เสื้อแข่งสีม่วงของทีมเนเธอร์แลนด์เป็นตัวโปรดของฉันเลย กางเกงขายาวสีส้มก็ด้วย ฉันชอบใส่เสื้อแข่งในสไตล์แบบนี้แหละค่ะ สีสันของชุดนี้ก็สื่อถึงตัวฉันได้ดีมากๆ"
"เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ทำกับเพื่อนไปก่อน แล้วค่อยขยับขยายต่อไป ถ้าคุณกำลังสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่สำคัญ ผู้คนก็จะเริ่มทำตามกันเอง"
Nicole
ครีเอทีฟ ศิลปินงานปัก และผู้ก่อตั้ง Baesianz FC
คิดใหญ่ระดับโลก
"ปกติฮ่องกงจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับ [ทัวร์นาเมนต์ระดับโลก] ฉันก็เลยไม่ได้รู้สึกผูกพันกับทีมไหนเป็นพิเศษ สำหรับฉัน การสวมเสื้อแข่งจะขึ้นอยู่กับชุดที่ฉันเลือกไว้ เพื่อให้เข้ากับชุดสี หรือไม่ก็อารมณ์ความรู้สึกของฉัน"
แฟชั่นและการใช้งาน
"ฉันชอบจับคู่ชุดเอี๊ยมกับกระโปรงเพราะได้เท็กซ์เจอร์ที่หลากหลาย แล้วลุคนี้ก็ให้ความรู้สึกสนุกสุดๆ แถมยังสะท้อนถึงความสุขที่ฉันได้รับเมื่ออยู่กับ Baesianz FC ด้วยค่ะ"
ภาพถ่ายโดย Elliot James Kennedy
แต่งสไตล์โดย Coco Mell
สัมภาษณ์โดย Grace Gordon