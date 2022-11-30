ลุคแห่ง Nike FC: AntsLive
วัฒนธรรม
นักดนตรี นายแบบ และอดีตโค้ชทีมเยาวชนผู้นี้เกิดและโตที่ลอนดอน แต่รสนิยมด้านชุดสไตล์ฟุตบอลของเขานั้นมาจากมุมมองที่เป็นสากลมากกว่านั้น
"สไตล์เหนือสไตล์" เป็นซีรีส์ที่จะพาไปค้นหาคำตอบว่าครีเอทีฟรุ่นใหม่ไฟแรงถักทอสไตล์กับอัตลักษณ์ส่วนตัวเข้าด้วยกันอย่างไรให้ลงตัว
"สำหรับผมแฟชั่นกับฟุตบอลเป็นของคู่กันครับ" AntsLive นักดนตรี นายแบบ และผู้ที่เล่นฟุตบอลมาทั้งชีวิตกล่าว โดยเขาได้ติดต่อกับเราจากสตูดิโออัดเพลงในแฮกนีย์ ลอนดอน
หลังจากใช้ชีวิตคลุกคลีกับวงการฟุตบอลมาตลอด 10 ปีในฐานะผู้เล่น และเป็นโค้ชให้กับทีมเยาวชนอีก 8 ปีหลังจากนั้น Ants เคยชินกับการสวมใส่เสื้อแข่งและชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากฟุตบอลตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกสนาม
"บางครั้งผู้จัดการส่วนตัวของผมก็พยายามจับผมใส่ชุดสไตล์ลำลองเท่ๆ" เขาหัวเราะ "แต่ส่วนใหญ่ผมก็เลือกใส่ชุดวอร์มอยู่ดี ผมโตมาแบบนั้น และนั่นคือตัวตนของผม"
เราได้ไปพบกับ Ants ที่สตูดิโอของเขาเพื่อให้เขาทดลองสวมใส่ไอเท็มจากคอลเลกชันทีมชาติล่าสุดของเรา เลื่อนลงเพื่อดูลุคที่โดดเด่นด้วย 3 ทีมโปรดของเขาเลย
เกมกีฬาอันสวยงาม
"ผมชอบใส่เสื้อทีมบราซิลทุกตัวเลยครับ สีเสื้อทีมนี้โดนใจผมมาก ผู้เล่นคนโปรดหลายคนของผมเป็นคนบราซิล หนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่สุดของผมคือเสื้อที่มีลายเซ็นของ Ronaldinho เขาเป็นผู้เล่นที่ผมชอบที่สุดตลอดกาลเลยครับ"
"ถ้าผมเจอใครที่ชอบฟุตบอล ดนตรี หรือชอบทีมเดียวกับผม ไม่ว่ายังไงเราก็สนิทกันแน่นอนครับ"
AntsLive
นักดนตรี นายแบบ นักฟุตบอล และอดีตโค้ชทีมเยาวชน
สไตล์ทีมฝรั่งเศส
"ถ้าคุณฝังผมพร้อมเสื้อแข่งเทรนนิ่งของทีมฝรั่งเศสผมนอนตายตาหลับแน่นอน ถ้าพูดถึงทีมฝรั่งเศส สำหรับผมแฟชั่นคือทุกอย่างเลย ผมว่าสไตล์การแต่งตัวของคนปารีสมันเจ๋งมาก พองานคอลแลปส์ PSG x Jordan เปิดตัวมาผมก็ซื้อทันทีเลย"
ร่วมเชียร์ทีมบ้านเกิด
"กับทีมอังกฤษมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับ ยังไงผมก็เกิดและโตที่ลอนดอน แค่ [ชื่อทัวร์นาเมนต์] เริ่มขึ้นผมก็จะดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอังกฤษอย่างเต็มที่ ผมจะไปผับแล้วก็ดูการแข่งที่นั่น มันสนุกมากๆ"
ภาพถ่ายโดย Elliot James Kennedy
แต่งสไตล์โดย Coco Mell
สัมภาษณ์โดย Grace Gordon